Стали відомі подробиці останніх місяців життя Етуша

Ще в січні 2018 року 96-річний Володимир Етуш виходив на сцену театру ім. Вахтангова, грав в головну роль у виставі "Бенефіс".

Він погано себе почував і насилу ходив, але наполегливо прагнув на сцену, пише КП.

Народний артист тренувався ходити вдома, щоб ніхто не здогадався, як важко йому пересуватися. Але спектакль кілька разів скасовували — в кінці минулого року Етуш переніс важку вірусну інфекцію і постійно відчував слабкість.

Новини Помер легендарний актор Володимир Етуш

До лікарні він потрапив 8 березня, після того як вдома втратив свідомість. Лікарі говорили про інсульт. У реанімації Етуша підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Але сьогодні вранці його серце зупинилося. 6 травня Володимира Етуша виповнилося б 97 років. Артист був фронтовиком, пішов воювати добровольцем.

Брав участь в боях, отримав Орден Червоної Зірки. У 1943-му отримав важке поранення під Запоріжжям. Серед улюблених глядачами кіноролей Володимира Етуша — товариш Саахов з "Кавказької полонянки", зубний лікар Шпак з комедії "Іван Васильович змінює професію" і Карабас-Барабас з "Пригод Буратіно" та інші.

У театрі Вахтангова актор прослужив майже 75 років. Викладав в Щукінському училищі, очолював його майже 20 років. Прощання з великим російським актором і педагогом Володимиром Етушем пройде 12 березня, на Основній сцені театру ім. Вахтангова. Похований актор буде на Новодівичому кладовищі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

У травні 2018 року Етуша екстрено госпіталізували в Москві. Йому стало погано на відпочинку в Італії.

Його персонажі у багатьох фільмах говорили такі фрази, які в підсумку стали "крилатими". Яскраві ролі в його кар'єрі: Шпак ( "Іван Васильович змінює професію"), Карабас-Барабас ( "Пригоди Буратіно"), товариш Саахов ( "Кавказька полонянка").

25 листопада "Бенефіс" за участю 96-річного Етуша був скасований у зв'язку з поганим самопочуттям актора.

А вперше після хвороби він з'явився на сцені в грудні 2018 року.

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