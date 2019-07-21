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Зірку "Лари Крофт" вдарили ножем на сцені: відео

1.8т Читати матеріал російською

64-річний відомий китайський актор Саймон Ям мало не загинув під час виступу в Китаї.

На YouTube з'явилося відео, де на актора напав невідомий з ножем. Вона завдав йому ножове поранення в живіт і кілька разів вдарив. Актор знаходиться в одній з лікарень Гонконгу.

Саймон Ям

Саймон Ям

KinoInteres.ru

Артист стояв на сцені і спілкувався з глядачами. Потім він попросив кількох людей вийти на сцену, щоб взяти участь в розіграші. Через хвилину з'ясувалося, що один із запрошених виявився вкрай небезпечний. Невідомий спочатку потиснув руку акторові, а після напав на нього з ножем і кілька разів штрикнув його в область живота.

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"Він отримав поранення в області живота, а також поріз на правій руці, але весь час перебував у свідомості. Попереднє обстеження показало, що його травми не були критичними, але лікарі все ще вирішують, чи проводити йому операцію", - розповів менеджер Саймона Яма .

Саймон Ям

Саймон Ям

Film.ru

Співробітники охорони швидко відреагували на раптовий напад і вчасно зупинили злочинця, який в іншому випадку завдав би ще більше пошкоджень. Актора терміново госпіталізували: він втратив багато крові, і лікарям довелося поборотися за його життя, але зараз йому вже нічого не загрожує.

Нападника вдалося затримати на місці події. Ним виявився місцевий житель: 53-річний чоловік на прізвище Чень, у якого раніше діагностували шизофренію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напівголий чоловік напав на Анастасію Приходько під час концерту.

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Місце
Китай Гонконг
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