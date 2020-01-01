Зірки шоу-бізу влаштували "новорічний променад" у Instagram: чого бажали і за що дякували

Українські та російські зірки привітали своїх шанувальників із новорічними святами.
За останню добу в Instagram більшість із них постаралися продемонструвати святкове вбрання і написати хоча б коротке звернення до користувачів, в якому підвели підсумки року, що минає.
Новий рік-2020
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Чого бажали і за що дякували
Українська співачка Ані Лорак обмежилася коротким привітанням:
"З Новим роком, мої дорогі! Нехай 2020-й принесе здійснення ваших найзаповітніших бажань!".
Сім'я хворий на рак актриси Анастасії Заворотнюк подякувала за підтримку і розуміння:
"Нехай наступний рік стане щасливим, нехай він виконає ваші найголовніші бажання! Всім вам Настя передає величезний привіт і дякує за підтримку, за ваші молитви і те душевне тепло, яке ви даруєте".
Українська співачка Тіна Кароль коротко привітала своїх підписників. Правда, вся увага була віддана фото, на якому вона з'явилася в сексуальному зелено-червоному вбранні з новорічною кулею в руці.
А ось російський співак Влад Топалов написав справжню подячну промову:
"Спасибі цьому року! Дякую за всі мої перемоги! Дякую за мою дружину і сина! Спасибі за всі мої невдачі, так як вони дають їжу для зростання і змін. Спасибі за музику, яка народилася в цьому році у мене!".
Не поскупилася на теплі слова і українська співачка Наталія Могилевська:
"Нехай цей рік принесе нам тільки все найкраще! Здоров'я, справжнього щастя і приємних подій. Радійте кожному дню, даруйте радість і посмішки оточуючим, вірте в себе і в свої сили!".
Настає Новий рік, і сьогодні від Анастасії і всієї сім'ї ми хочемо побажати вам добра, здоров'я і благополуччя! Нехай наступний рік стане щасливим, нехай він виконає ваші найголовніші бажання! Всім вам Настя передає величезний привіт і дякує за підтримку, за ваші молитви і то душевне тепло, яке ви даруєте. Всього найкращого вам і вашим близьким! Велике спасибі всім! ❤️
З наступаючим Новим роком, мої улюблені! Нехай цей рік принесе нам тільки все найкраще! Здоров'я, справжнього щастя і приємних подій. Радійте кожному дню, даруєте радість і посмішки оточуючим, вірте в себе і в свої сили! Нехай цей Новий рік стане для Вас особливим. Я люблю вас! ❤ ️ Які міста на зв'язку? Хто в очікуванні бою курантів? 🍾 # Могилевська # натальямогілевская # 2020 # Снаступающим # сновимгодом #happynewyear
Спасибі цьому році !!!!! Спасибі за все мої перемоги! Дякую за мою дружину і сина! Спасибі за все мої невдачі, тк вони дають їжу для зростання і змін. Спасибі за музику, яка народилася в цьому році у мене! Але головне СПАСИБІ ВАМ. За вашу підтримку. За ваші осуду. За ваші живі характери і думки! За вашу увагу, любов і ненависть. З вами я стаю краще так чи інакше. Спасибі всім, хто не вірив і до сих пір не вірить .... всім вам всупереч я видерся високо і продовжую !!!! Усіх люблю. Абсолютно щасливий! Купа претензій до себе. Є нам чим попрацювати в 2020! Жди, 2020 року, я йду! 🦾🦾🦾 З Богом! Головне - здоров'я вам і вашим близьким! І моїм. Решта - не має істотного значення в кінці шляху .....! Обіймаю і люблю! Ваш, я))) # владтоплов #vladtopalov
Як повідомляв OBOZREVATEL, у великих і маленьких містах світу в ніч з 31 грудня на 1 січня відбулися масові гуляння на головних локаціях у честь святкування Нового року. У мережі показали, як відзначали свято люди у всіх куточках планети. Серед них: Туреччина, ОАЕ, Німеччина, Чорногорія, Ірак, Китай і багато інших.
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