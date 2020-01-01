Зірки шоу-бізу влаштували "новорічний променад" у Instagram: чого бажали і за що дякували

Українські та російські зірки привітали своїх шанувальників із новорічними святами.

За останню добу в Instagram більшість із них постаралися продемонструвати святкове вбрання і написати хоча б коротке звернення до користувачів, в якому підвели підсумки року, що минає.

Новий рік-2020 Ілюстрація

Чого бажали і за що дякували

Українська співачка Ані Лорак обмежилася коротким привітанням:

"З Новим роком, мої дорогі! Нехай 2020-й принесе здійснення ваших найзаповітніших бажань!".

Сім'я хворий на рак актриси Анастасії Заворотнюк подякувала за підтримку і розуміння:

"Нехай наступний рік стане щасливим, нехай він виконає ваші найголовніші бажання! Всім вам Настя передає величезний привіт і дякує за підтримку, за ваші молитви і те душевне тепло, яке ви даруєте".

Українська співачка Тіна Кароль коротко привітала своїх підписників. Правда, вся увага була віддана фото, на якому вона з'явилася в сексуальному зелено-червоному вбранні з новорічною кулею в руці.

А ось російський співак Влад Топалов написав справжню подячну промову:

"Спасибі цьому року! Дякую за всі мої перемоги! Дякую за мою дружину і сина! Спасибі за всі мої невдачі, так як вони дають їжу для зростання і змін. Спасибі за музику, яка народилася в цьому році у мене!".

Не поскупилася на теплі слова і українська співачка Наталія Могилевська:

"Нехай цей рік принесе нам тільки все найкраще! Здоров'я, справжнього щастя і приємних подій. Радійте кожному дню, даруйте радість і посмішки оточуючим, вірте в себе і в свої сили!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у великих і маленьких містах світу в ніч з 31 грудня на 1 січня відбулися масові гуляння на головних локаціях у честь святкування Нового року. У мережі показали, як відзначали свято люди у всіх куточках планети. Серед них: Туреччина, ОАЕ, Німеччина, Чорногорія, Ірак, Китай і багато інших.

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