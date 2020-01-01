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1 січня • оновлено в 11:39
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Зірки шоу-бізу влаштували "новорічний променад" у Instagram: чого бажали і за що дякували

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Українські та російські зірки привітали своїх шанувальників із новорічними святами.

За останню добу в Instagram більшість із них постаралися продемонструвати святкове вбрання і написати хоча б коротке звернення до користувачів, в якому підвели підсумки року, що минає.

Новий рік-2020

Новий рік-2020

Ілюстрація

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Чого бажали і за що дякували

Українська співачка Ані Лорак обмежилася коротким привітанням:

"З Новим роком, мої дорогі! Нехай 2020-й принесе здійснення ваших найзаповітніших бажань!".

Сім'я хворий на рак актриси Анастасії Заворотнюк подякувала за підтримку і розуміння:

"Нехай наступний рік стане щасливим, нехай він виконає ваші найголовніші бажання! Всім вам Настя передає величезний привіт і дякує за підтримку, за ваші молитви і те душевне тепло, яке ви даруєте".

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Українська співачка Тіна Кароль коротко привітала своїх підписників. Правда, вся увага була віддана фото, на якому вона з'явилася в сексуальному зелено-червоному вбранні з новорічною кулею в руці.

А ось російський співак Влад Топалов написав справжню подячну промову:

"Спасибі цьому року! Дякую за всі мої перемоги! Дякую за мою дружину і сина! Спасибі за всі мої невдачі, так як вони дають їжу для зростання і змін. Спасибі за музику, яка народилася в цьому році у мене!".

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Не поскупилася на теплі слова і українська співачка Наталія Могилевська:

"Нехай цей рік принесе нам тільки все найкраще! Здоров'я, справжнього щастя і приємних подій. Радійте кожному дню, даруйте радість і посмішки оточуючим, вірте в себе і в свої сили!".

Настає Новий рік, і сьогодні від Анастасії і всієї сім'ї ми хочемо побажати вам добра, здоров'я і благополуччя! Нехай наступний рік стане щасливим, нехай він виконає ваші найголовніші бажання! Всім вам Настя передає величезний привіт і дякує за підтримку, за ваші молитви і то душевне тепло, яке ви даруєте. Всього найкращого вам і вашим близьким! Велике спасибі всім! ❤️

Публікація від Анастасія Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

З наступаючим Новим роком, мої улюблені! Нехай цей рік принесе нам тільки все найкраще! Здоров'я, справжнього щастя і приємних подій. Радійте кожному дню, даруєте радість і посмішки оточуючим, вірте в себе і в свої сили! Нехай цей Новий рік стане для Вас особливим. Я люблю вас! ❤ ️ Які міста на зв'язку? Хто в очікуванні бою курантів? 🍾 # Могилевська # натальямогілевская # 2020 # Снаступающим # сновимгодом #happynewyear

Публікація від Наталя Могилевська (@nataliya_mogilevskaya)

Спасибі цьому році !!!!! Спасибі за все мої перемоги! Дякую за мою дружину і сина! Спасибі за все мої невдачі, тк вони дають їжу для зростання і змін. Спасибі за музику, яка народилася в цьому році у мене! Але головне СПАСИБІ ВАМ. За вашу підтримку. За ваші осуду. За ваші живі характери і думки! За вашу увагу, любов і ненависть. З вами я стаю краще так чи інакше. Спасибі всім, хто не вірив і до сих пір не вірить .... всім вам всупереч я видерся високо і продовжую !!!! Усіх люблю. Абсолютно щасливий! Купа претензій до себе. Є нам чим попрацювати в 2020! Жди, 2020 року, я йду! 🦾🦾🦾 З Богом! Головне - здоров'я вам і вашим близьким! І моїм. Решта - не має істотного значення в кінці шляху .....! Обіймаю і люблю! Ваш, я))) # владтоплов #vladtopalov

Публікація від Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у великих і маленьких містах світу в ніч з 31 грудня на 1 січня відбулися масові гуляння на головних локаціях у честь святкування Нового року. У мережі показали, як відзначали свято люди у всіх куточках планети. Серед них: Туреччина, ОАЕ, Німеччина, Чорногорія, Ірак, Китай і багато інших.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Юрій Горбунов Катя Осадча Влад Топалов Наталя Могилевська Анастасія Заворотнюк Тіна Кароль
Місце
Україна
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