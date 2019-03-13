Зірка "Відчайдушних домогосподарок" загриміла за грати

Голлівудська актриса Фелісіті Хаффман, яка виконала роль Ліннет Скаво в серіалі "Відчайдушні домогосподарки", попала за грати через корупційний скандал.

За даними Associated Press, її та ще кілька десятків людей заарештувало ФБР у зв'язку зі злочинною схемою на суму в 25 мільйонів доларів.

Відчайдушні домогосподарки instagram / felicityhuffman

Зокрема, фігуранти справи за гроші намагалися влаштувати дітей в престижні вузи, в тому числі Єльський, Джорджтаунський і Стенфордський університети. Хаффман за це заплатила 15 тисяч доларів.

Федеральна прокуратура Бостона звинуватила 58-річного Вільяма Сінгера в афері під прикриттям компанії Edge College & Career Network, яка обслуговувала безліч багатих клієнтів. Він відправляв на вступні іспити підставних осіб замість дітей знаменитостей і багатіїв.

Звинувачення пред'явлено 33 клієнтам Сінгера. Серед них виявилися актриси Фелісіті Хаффман і Лорі Локлин, і ще 13 тренерів і ділових партнерів обвинуваченого. За "домогосподарку" призначили заставу в розмірі 250 тисяч доларів.

Раніше OBOZREVATEL склав для читачів список серіалів. які припадуть до смаку будь-якої сучасної дівчини. Серед них опинився і "Відчайдушні домогосподарки".

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