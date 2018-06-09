Зірка "Танців з зірками" народила первістка

У суботу, 9 червня, український хореограф і фіналістка проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко народила первістка.

Про це повідомив чоловік дівчини Олексій на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фотографію, на якій він тримає бірку новонародженої дитини.

"Ласкаво просимо, Олексію Олексійовичу. Тут не завжди гостинно, але ти точно впораєшся", - підписав фото чоловік Шоптенко.

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Відзначимо, про вагітність Олена дізналася під час участі в "Танцях з зірками", але тоді зізналася про це лише своєму партнерові по проекту Ахтему Сеітаблаєву.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно Шоптенко показала, як виглядає напередодні пологів.