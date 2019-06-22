Зірка серіалу "Друзі" злякав публіку своїм зовнішнім виглядом

49-річний актор і зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі з'явився на публіці в жахливому стані - від красунчика Чендлера Бінга залишилися тільки спогади.

Він вперше за два роки був помічений на вулицях Нью-Йорка. Актор здивував шанувальників брудним одягом і великий відбитком на правій щоку. Про це повідомляє The Daily Mail.

Меттью Перрі Instagram @ redcarpetmood

Фаннати звернули увагу на те, що Перрі помітно погладшав і вже давно не підстригав нігті.

Sick of the degrading DM headlines – I just hope he 's doing okay, I miss him. ♥ ️ https://t.co/DcsijgLqXL - matteney_tweets (@matteney_tweets) 21 червня 2019 р.

Раніше він боровся з наркоманією і затяжною депресією. У минулому році його госпіталізували на три місяці з розривом кишечника, після чого він довго не з'являвся на публіці.

Меттью Перрі Instagram @ redcarpetmood

Меттью Перрі Instagram @ redcarpetmood

Меттью Перрі Instagram @ redcarpetmood

Нагадаємо, актор до 49 років жодного разу не був одружений, а останній роман з актрисою Ліззі Каплан так і не переріс у шлюб.

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