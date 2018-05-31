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Зібрався в Українe: у Москві за бійку затримали відомого репера

1.6тЧитати новину російською

Російський репер Іван Дрьомін, більш відомий як Face, 30 травня був затриманий поліцією за побиття 18-річного відеоблогера Тимура Сорокіна.

Як з'ясувалося, 21-річний музикант побився з блогером на грунті ревнощів: Сорокін раніше зустрічався з його дівчиною блогером Мар'яною Ро, передає РЕН ТВ.

Цю інформацію вже підтвердив потерпілий.

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"Сьогодні в офіс однієї великої програми зайшов Face зі своєю дівчиною Мар'яною. На грунті ревнощів - у мене були з нею стосунки в 2017 році, - він підійшов до мене як би обійнятися, але замість цього завдав мені численні удари в потилицю. У мене почалася велика кровотеча. У цей момент я знаходжуся в поліції. Ми пишемо заяву", - розповів він.

Відзначимо, що репер Face планує виступити на фестивалі Atlas Weekend 2018, який буде проходити на території київського ВДНГ з 4 по 8 липня.

Як повідомлявOBOZREVATEL, популярний російський актор Михайло Єфремов вийшов на театральну сцену у нетверезому вигляді, а під час вистави плутав текст і дозволив собі обматюкати глядачів.

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