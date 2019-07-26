"Жара-2019": українські зірки масово кинулися на російський фестиваль. фото

У Баку (Азербайджан) 25 липня відбулося відкриття міжнародного фестиваль "Жара-2019", організованого РФ, де засвітилися українські зірки.

Традиційно на червоній доріжці знаменитості блиснули епатажними вбраннями. OBOZREVATEL з'ясував, хто з українських зірок відправився на російський фестиваль.

Так, серед артистів на червоній доріжці та сцені виявилася Настя Каменських (NK). Для заходу вона обрала яскрава рожева сукня, а на концерті виступила у відвертому костюмі, який демонструвала на Atlas Weekend 2019: ботфортах, ліф з хрестами на грудях, блиснувши голими сідницями.

Настя Каменських на "Жара" instagram / zharatv

Настя Каменських виступає на "Жара" instagram / zharatv

Також на фестиваль вирушив гурт "Время и Стекло". Позитив (Олексій Завгородній) і Надя Дорофєєва були присутні на відкритті, вибравши більш стримані образи. Співачка прийшла в спідниці в підлогу з великим розрізом, короткому топі та атласній накидці. А Олексій блиснув на червоній доріжці костюмом вільного крою.

"Время и Стекло" на "Жара" instagram / zharatv

Серед зірок, які втекли з України до РФ, на відкритті засвітилася Ані Лорак. Вона обрала для заходу вельми незвичайне вбрання: білу пишну сукню з прозорими вставками і корсетом, завдяки якому продемонструвала пишні груди глядачам.

Ані Лорак на "Жара" instagram / anilorak

Також на російському заході засвітився Макс Барських, який нещодавно заявив про завершення кар'єри. Артист пройшовся червоною доріжкою в піджаку на голе тіло, шкіряних штанях і чорних сонцезахисних окулярах.

Макс Барських на "Жара" instagram / zharatv

Макс Барських на червоній доріжці instagram / zharatv

Крім того, на заході засвітилася Віра Брежнєва, хоч вона і не ідентифікує себе, як українську співачку. Співачка прийшла в ультракороткому топі і білій спідниці.

Віра Брежнєва - "Жара 2019 " hellomagazine

Традиційно на російському заході з'явився український поп-гурт "Artik & Asti". Співачка обрала для червоної доріжки обтягуючу коротку сукню тілесного кольору, а Artik прийшов у смокінгу.

"Artik & Asti" на фестивалі "Жара" instagram / zharatv

Серед виступаючих у Баку виявився Monatik, запаливши на сцені перед азербайджанцями та росіянами.

Monatik - "Жара 2019" instagram / zharatv

Monatik виступає на "Жара 2019" instagram / monatik_official

Monatik instagram / monatik_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня відбулася російська премія МузТВ, куди також кинулися за нагородами українські зірки.

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