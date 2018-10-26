''Жах! Що з лицем?'' Лорак жорстко розкритикували за новий образ

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, потрапила під шквал критики шанувальників.

У Instagram співачка опублікувала фото в піджаку і шортах, але новий образ артистки не припав до душі її підписникам.

"Щось з візуальними пропорціями. Кароліна, ваш стиліст вас "зариває", позбудьтеся його!" "Анорексія вже скоро, а така красуня була", "Дуже негарно!" "Таке відчуття, що її приплюснули", "Що з головою і лицем? Фотошопом витягли і звузили? Жах! Ви на фотографах і дизайнерах стали економити", - пишуть коментатори.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше чоловік Ані Лорак зробив татуювання з ім'ям коханої.