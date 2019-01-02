''Жах, ботокс!'' Розповніла Лорак налякала шанувальників новим фото

Українську співачку Ані Лорак, яка живе і виступає в Росії, сильно розкритикували за зовнішність, запідозривши в проведенні пластичної операції.

Шанувальників співачки стривожило нове фото в її Instagram, яке Лорак зробила під час зйомок вокального шоу "Голос". Напередодні в мережі вже розкритикували українку, заявивши, що вона розповніла.

"Ботокс", "Вік не приховаєш", "Жах", "Два різних особи", "Міняти косметолога і хірурга потрібно", — пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак потрапила під шквал критики за сексуальне фото в оточенні чоловіків.