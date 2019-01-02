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''Жах, ботокс!'' Розповніла Лорак налякала шанувальників новим фото

13.7тЧитати матеріал російською

Українську співачку Ані Лорак, яка живе і виступає в Росії, сильно розкритикували за зовнішність, запідозривши в проведенні пластичної операції.

Шанувальників співачки стривожило нове фото в її Instagram, яке Лорак зробила під час зйомок вокального шоу "Голос". Напередодні в мережі вже розкритикували українку, заявивши, що вона розповніла.

"Ботокс", "Вік не приховаєш", "Жах", "Два різних особи", "Міняти косметолога і хірурга потрібно", — пишуть коментатори.

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''Жах, ботокс!'' Розповніла Лорак налякала шанувальників новим фото
''Жах, ботокс!'' Розповніла Лорак налякала шанувальників новим фото
''Жах, ботокс!'' Розповніла Лорак налякала шанувальників новим фото
''Жах, ботокс!'' Розповніла Лорак налякала шанувальників новим фото
''Жах, ботокс!'' Розповніла Лорак налякала шанувальників новим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак потрапила під шквал критики за сексуальне фото в оточенні чоловіків.

Особа
Ані Лорак
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