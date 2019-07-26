Зеленський приїхав в Одесу на "Лігу сміху": в мережу потрапили відео та фото

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 26 липня, був помічений з приватним візитом в Одесі.

Відео опублікував телеграм-канал Klymenko Time. Повідомляється, що Зеленський має намір відвідати концерт "Ліги сміху" на Морвокзалі. До обрання президентом він кілька років був ведучим цього шоу.

Дружина Зеленського Олена прибула до Одеси днем раніше, проте на відео вона йде поруч з президентом і дитиною. Сам концерт повинен початися о 21:30.

Про приїзд Зеленського в Одесу стало відомо ще зранку, коли в місті різко взялися за організацію заходів безпеки.

Як з'ясувалося, Зеленський прилетів в Одесу економ-класом рейсу МАУ, він приземлився о 16:21. В аеропорту президента вже чекала його охорона. Разом із Зеленським у літаку летіли школярі.

Зеленський в Одесі dumskaya.net

Зеленський в Одесі dumskaya.net

Зеленський в Одесі dumskaya.net

Зеленський в Одесі dumskaya.net

Зеленський в Одесі dumskaya.net

Зеленський в Одесі dumskaya.net

Зеленський в Одесі dumskaya.net

Зеленський приїхав в Одесу скріншот

Зеленський приїхав в Одесу скріншот

Зеленський приїхав в Одесу скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на посаді президента України Зеленський вже відвідував кілька концертів, в тому числі і "Ліги сміху" - 25 травня він несподівано вийшов на сцену до глядачів і поцілував нового ведучого шоу.

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