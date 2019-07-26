Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

Зеленський приїхав в Одесу на "Лігу сміху": в мережу потрапили відео та фото

37.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 26 липня, був помічений з приватним візитом в Одесі.

Відео опублікував телеграм-канал Klymenko Time. Повідомляється, що Зеленський має намір відвідати концерт "Ліги сміху" на Морвокзалі. До обрання президентом він кілька років був ведучим цього шоу.

Дружина Зеленського Олена прибула до Одеси днем раніше, проте на відео вона йде поруч з президентом і дитиною. Сам концерт повинен початися о 21:30.

Новини
Зеленський у червоних шортах засвітився на пляжі в Одесі. Відео

Про приїзд Зеленського в Одесу стало відомо ще зранку, коли в місті різко взялися за організацію заходів безпеки.

Як з'ясувалося, Зеленський прилетів в Одесу економ-класом рейсу МАУ, він приземлився о 16:21. В аеропорту президента вже чекала його охорона. Разом із Зеленським у літаку летіли школярі.

Зеленський в Одесі

Зеленський в Одесі

dumskaya.net

Зеленський в Одесі

Зеленський в Одесі

dumskaya.net

Зеленський в Одесі

Зеленський в Одесі

dumskaya.net

Зеленський в Одесі

Зеленський в Одесі

dumskaya.net

Зеленський в Одесі

Зеленський в Одесі

dumskaya.net

Зеленський в Одесі

Зеленський в Одесі

dumskaya.net

Зеленський в Одесі

Зеленський в Одесі

dumskaya.net

Зеленський приїхав в Одесу

Зеленський приїхав в Одесу

скріншот

Зеленський приїхав в Одесу

Зеленський приїхав в Одесу

скріншот

Зеленський приїхав в Одесу

Зеленський приїхав в Одесу

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на посаді президента України Зеленський вже відвідував кілька концертів, в тому числі і "Ліги сміху" - 25 травня він несподівано вийшов на сцену до глядачів і поцілував нового ведучого шоу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Володимир Зеленський Олена Зеленська
Місце
Україна Одеса
Тег
Ліга сміху
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
259
23
Смішно
22
Цікаво
88
Сумно
52
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Из клоуна президент - всеравно клоун.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Масленко Валентин
Масленко Валентин
КРАСАВА! УКРАИНЦЫ И РОССИЯНЕ ЕГО ЛЮБЯТ!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3
Хряк Шоколадный
Хряк Шоколадный
Зачем ехать в Одессу? Разве не вся Oкраина - лига смеха?
Показати коментар повністю
Відповісти
3
3

Блоги / думки

ads pixel