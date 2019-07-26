Розбудили в літаку: з'явилися нові подробиці і фото Зеленського на "Лізі сміху" в Одесі

Президент України Володимир Зеленський прибув з неофіційним візитом до Одеси рейсом МАУ.

Як передає "Укрінформ" з посиланням на прес-службу аеропорту "Одеса", Зеленський прилетів економ-класом і приземлився о 16:21.

У свою чергу керівництво і прес-служба Одеської ОДА не змогли підтвердити інформацію про запланований візит президента.

"Думська" пише, що до моменту приземлення Зеленського в аеропорту працювали десятки силовиків. Коли президент зі своїм оточенням наблизився до автомобілів, охорона спробувала закрити його своїми тілами. Однак камер журналістам вони не били і кореспондентів не відштовхували.

Разом із Зеленським летіли діти. Вони хотіли сфотографуватися з президентом, який в той момент міцно спав.

"Сидячий поруч Андрій Богдан попросив увійти в становище і дати йому поспати. Але я все-таки попросила його розбудити: навряд чи у дітей буде інший шанс сфотографуватися з найголовнішою людиною в країні. Володимира Олександровича розбудили. Він поставився до цього з розумінням, і ми сфотографувалися", - розповіла вчитель Саїда Роговська.

Зеленський в Одесі dumskaya.net

Зеленський в Одесі dumskaya.net

Зеленський в Одесі dumskaya.net

Зеленський в Одесі dumskaya.net

Зеленський в Одесі dumskaya.net

Зеленський в Одесі dumskaya.net

Зеленський в Одесі dumskaya.net

Зеленський в Одесі dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, на посаді президента України Зеленський вже відвідував кілька концертів, в тому числі і "Ліги сміху" - 25 травня він несподівано вийшов на сцену до глядачів і поцілував нового ведучого шоу.

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