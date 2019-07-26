Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

Розбудили в літаку: з'явилися нові подробиці і фото Зеленського на "Лізі сміху" в Одесі

18т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський прибув з неофіційним візитом до Одеси рейсом МАУ.

Як передає "Укрінформ" з посиланням на прес-службу аеропорту "Одеса", Зеленський прилетів економ-класом і приземлився о 16:21.

У свою чергу керівництво і прес-служба Одеської ОДА не змогли підтвердити інформацію про запланований візит президента.

"Думська" пише, що до моменту приземлення Зеленського в аеропорту працювали десятки силовиків. Коли президент зі своїм оточенням наблизився до автомобілів, охорона спробувала закрити його своїми тілами. Однак камер журналістам вони не били і кореспондентів не відштовхували.

Новини
Зеленський у червоних шортах засвітився на пляжі в Одесі. Відео

Разом із Зеленським летіли діти. Вони хотіли сфотографуватися з президентом, який в той момент міцно спав.

"Сидячий поруч Андрій Богдан попросив увійти в становище і дати йому поспати. Але я все-таки попросила його розбудити: навряд чи у дітей буде інший шанс сфотографуватися з найголовнішою людиною в країні. Володимира Олександровича розбудили. Він поставився до цього з розумінням, і ми сфотографувалися", - розповіла вчитель Саїда Роговська.

Зеленський в Одесі

Зеленський в Одесі

dumskaya.net

Зеленський в Одесі

Зеленський в Одесі

dumskaya.net

Зеленський в Одесі

Зеленський в Одесі

dumskaya.net

Зеленський в Одесі

Зеленський в Одесі

dumskaya.net

Зеленський в Одесі

Зеленський в Одесі

dumskaya.net

Зеленський в Одесі

Зеленський в Одесі

dumskaya.net

Зеленський в Одесі

Зеленський в Одесі

dumskaya.net

Зеленський в Одесі

Зеленський в Одесі

dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, на посаді президента України Зеленський вже відвідував кілька концертів, в тому числі і "Ліги сміху" - 25 травня він несподівано вийшов на сцену до глядачів і поцілував нового ведучого шоу.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Одеса
Тег
Ліга сміху
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
99
11
Смішно
5
Цікаво
19
Сумно
32
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Zayonc Inga
Zayonc Inga
дурачек.а что вы хотели, дети?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel