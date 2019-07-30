Зеленський, Кошовий, Кравець та інші: в "Кварталі" показали раритетні фото зірок

Студія "95 Квартал" поділилася до Дня дружби милими раритетними знімками, на яких з учасниками колективу позував нинішній президент України Володимир Зеленський.

Відповідні фото були оприлюднені на офіційній сторінці в Instagram, виконані в чорно-білому світі.

"Друзі – це сім'я, яку ми обираємо. Цінуйте і бережіть тих, хто поруч. З Днем дружби", – йдеться в описі.

Зеленський, Кравець, Кошовий instagram / kvartal95official

На фото також були представлені Олена Кравець, Євген Кошовий, Юрій Корявченков, Міка Фаталов і Степан Казанін. У коментарях користувачі подякували за привітання і побажали "кварталівцям" творчих успіхів.

"З днем друзів вас! І нехай вони завжди будуть вірні вам", "Ви кращі", "Ви красені", "Це правда", "Найкращі", – написали розчулені шанувальники.

Євген Кошовий instagram / kvartal95official

Зеленський обіймає Кравець instagram / kvartal95official

Казанін та Корявченков instagram / kvartal95official

Корявченков і Фаталов instagram / kvartal95official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актрисі студії "Квартал 95", зірці проекту "Жіночий квартал" Аліні Гордієнко зробили пропозицію руки і серця прямо під час шоу в Одесі.

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