У мережу потрапило останнє інтерв'ю Заворотнюк

У мережу потрапило останнє інтерв'ю російської актриси Анастасії Заворотнюк, якій діагностували рак головного мозку.

У розмові з журналістом НТВ в спеціальному випуску програми "Однажды", який автори готували протягом двоx років, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" поділилася найпотаємнішим.

Вона зізналася, що слава і популярність обрушилися на неї в 33 роки. Головна роль в серіалі "Моя прекрасна няня" привернула увагу глядачів не тільки до екранів телевізорів, а й до її особистого життя. Тоді в сім'ї почалися сварки. У підсумку Анастасія залишилася одна з божевільним робочим графіком і двома дітьми. Вона працювала по 20 годин на день.

Анастасія Заворотнюк instagram.com/a_zavorotnyuk/

"Дітям дісталося, звичайно ж. Директор школи, дорослий з сивиною чоловік міг викликати Аню і сказати їй: "Ти знаєш, мені здається твоя мама неправильно поводиться". На що моя 7-річна донька йому сказала: "Ви не маєте права міркувати про поведінку моєї мами". Вони так вміли мене захищати з маленького віку", – зізналася Заворотнюк.

Діти у неї з'явилися раніше її слави, за що вона не перестає дякувати долю. Зазвичай для актриси вибір між кар'єрою і сім'єю рівносильний драмі Гамлета "бути чи не бути". Але, як виявилося, не в цьому випадку.

"Діти мене збудували, вони мені дали все. До появи Ані у мене були метання: в чому сенс? Навіщо? Про що жити? І так далі. Ось вона є, і вона виправдовує все моє існування. І мені є навіщо жити. Чи не важливо, як складається моя кар'єра в театрі. І взагалі нічого не важливо: вони у мене є. З'явився син, і у мене є особисте сонце. Незалежно від того, які перипетії життєві йдуть, це гарантія твого щастя щосекундного", – поділилася актриса .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі згадали фатальні слова Заворотнюк про померлу Фріске. Вони неодноразово зустрічалися на зйомках різних шоу і одного разу знімалися разом у проекті Хвилина слави.

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