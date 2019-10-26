У мережі з'явилися фото Заворотнюк з онкоцентру

У мережі з'явилися фото відомої російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка, за даними ЗМІ, бореться з останньою стадією раку головного мозку (гліобластоми ), в оточенні тяжкохворих дітей в онкологічному центрі.

Знімки опублікували на сторінці в соцмережі Instagram, яку створили на підтримку артистки. Очевидно, що фото зроблені давно – на них "няня" позує з малюками біля новорічної ялинки (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У Насті в житті була не одна історія, коли її підтримки потребували хворі діти. Вони мріяли зустрітися з улюбленою акторкою. Це було дуже важливо, щоб повірити в диво і психологічно націлитися на одужання", – написали під фото.

З'явилися фото Заворотнюк з онкохворими Instagram podderzhka_azavorotnyuk

Спливли фото Заворотнюк з дітьми в онкоцентрі Instagram podderzhka_azavorotnyuk

З'явилися фото Заворотнюк в онкоцентрі Instagram podderzhka_azavorotnyuk

Імовірно, сторінку ведуть близькі актриси, оскільки під знімками з'явилися також слова подяки. Зокрема, в бік тих дітей, які колись зустрілися з Заворотнюк, зуміли одужати, і підтримують її зараз.

"Вони тепер відгукуються з різних куточків країни, хочуть поділитися своїм теплом, як колись Настя ділилася з ними своїм і вселяла впевненість в тому, що все буде добре. Дякуємо, ми любимо і пам'ятаємо абсолютно кожного!" – резюмували в пості.

У Заворотнюк показали фото з онкоцентру starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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