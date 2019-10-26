У мережі з'явилися фото Заворотнюк з онкоцентру

У мережі з'явилися фото відомої російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка, за даними ЗМІ, бореться з останньою стадією раку головного мозку (гліобластоми ), в оточенні тяжкохворих дітей в онкологічному центрі.
Знімки опублікували на сторінці в соцмережі Instagram, яку створили на підтримку артистки. Очевидно, що фото зроблені давно – на них "няня" позує з малюками біля новорічної ялинки (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"У Насті в житті була не одна історія, коли її підтримки потребували хворі діти. Вони мріяли зустрітися з улюбленою акторкою. Це було дуже важливо, щоб повірити в диво і психологічно націлитися на одужання", – написали під фото.
З'явилися фото Заворотнюк з онкохворими
Instagram podderzhka_azavorotnyuk
Спливли фото Заворотнюк з дітьми в онкоцентрі
Instagram podderzhka_azavorotnyuk
З'явилися фото Заворотнюк в онкоцентрі
Instagram podderzhka_azavorotnyuk
Імовірно, сторінку ведуть близькі актриси, оскільки під знімками з'явилися також слова подяки. Зокрема, в бік тих дітей, які колись зустрілися з Заворотнюк, зуміли одужати, і підтримують її зараз.
"Вони тепер відгукуються з різних куточків країни, хочуть поділитися своїм теплом, як колись Настя ділилася з ними своїм і вселяла впевненість в тому, що все буде добре. Дякуємо, ми любимо і пам'ятаємо абсолютно кожного!" – резюмували в пості.
У Заворотнюк показали фото з онкоцентру
starhit.ru
У Насті в житті була не одна історія, коли в її підтримці потребували хворі важкою недугою діти. Вони мріяли зустрітися з улюбленою актрисою, - це було дуже важливо, щоб повірити в диво і психологічно націлитися на одужання. Терапія позитивними емоціями дійсно давала свої результати. Сьогодні деякі з цих "дітей" - зовсім вже дорослі люди, які зуміли впорається з хворобою і повернутися до нормального благополучного життя. І вони тепер відгукуються з різних куточків країни, хочуть поділитися своїм теплом, як колись Настя ділилася з ними своїм і вселяла впевненість в тому, що все буде добре. Спасибі, ми любимо і пам'ятаємо абсолютно кожного! А ще пишуть ті, хто бореться з хворобою прямо зараз. Дивовижні люди, яким у своїй такій непростій ситуації вистачає душі, щоб співпереживати іншим. Ми не просто вам вдячні, ми читаємо ваші історії і молимося за вас так само, як ви за нас. Ми знаємо, розуміємо і відчуваємо однаково. Тому, будь ласка, одужуйте швидше, нехай у нас всіх все вийде!
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що зірку ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня їй терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Відзначається, що акторка продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал