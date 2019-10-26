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26 жовтня • оновлено в 11:11
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У мережі з'явилися фото Заворотнюк з онкоцентру

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У мережі з'явилися фото відомої російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка, за даними ЗМІ, бореться з останньою стадією раку головного мозку (гліобластоми ), в оточенні тяжкохворих дітей в онкологічному центрі.

Знімки опублікували на сторінці в соцмережі Instagram, яку створили на підтримку артистки. Очевидно, що фото зроблені давно – на них "няня" позує з малюками біля новорічної ялинки (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У Насті в житті була не одна історія, коли її підтримки потребували хворі діти. Вони мріяли зустрітися з улюбленою акторкою. Це було дуже важливо, щоб повірити в диво і психологічно націлитися на одужання", – написали під фото.

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З'явилися фото Заворотнюк з онкохворими

З'явилися фото Заворотнюк з онкохворими

Instagram podderzhka_azavorotnyuk

Спливли фото Заворотнюк з дітьми в онкоцентрі

Спливли фото Заворотнюк з дітьми в онкоцентрі

Instagram podderzhka_azavorotnyuk

З'явилися фото Заворотнюк в онкоцентрі

З'явилися фото Заворотнюк в онкоцентрі

Instagram podderzhka_azavorotnyuk

Імовірно, сторінку ведуть близькі актриси, оскільки під знімками з'явилися також слова подяки. Зокрема, в бік тих дітей, які колись зустрілися з Заворотнюк, зуміли одужати, і підтримують її зараз.

"Вони тепер відгукуються з різних куточків країни, хочуть поділитися своїм теплом, як колись Настя ділилася з ними своїм і вселяла впевненість в тому, що все буде добре. Дякуємо, ми любимо і пам'ятаємо абсолютно кожного!" – резюмували в пості.

У Заворотнюк показали фото з онкоцентру

У Заворотнюк показали фото з онкоцентру

starhit.ru

У Насті в житті була не одна історія, коли в її підтримці потребували хворі важкою недугою діти. Вони мріяли зустрітися з улюбленою актрисою, - це було дуже важливо, щоб повірити в диво і психологічно націлитися на одужання. Терапія позитивними емоціями дійсно давала свої результати. Сьогодні деякі з цих "дітей" - зовсім вже дорослі люди, які зуміли впорається з хворобою і повернутися до нормального благополучного життя. І вони тепер відгукуються з різних куточків країни, хочуть поділитися своїм теплом, як колись Настя ділилася з ними своїм і вселяла впевненість в тому, що все буде добре. Спасибі, ми любимо і пам'ятаємо абсолютно кожного! А ще пишуть ті, хто бореться з хворобою прямо зараз. Дивовижні люди, яким у своїй такій непростій ситуації вистачає душі, щоб співпереживати іншим. Ми не просто вам вдячні, ми читаємо ваші історії і молимося за вас так само, як ви за нас. Ми знаємо, розуміємо і відчуваємо однаково. Тому, будь ласка, одужуйте швидше, нехай у нас всіх все вийде!

Публікація від Підтримка Анастасії Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Тег
Гліобластома
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