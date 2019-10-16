Заворотнюк не пішла на експеримент Фріске: ЗМІ розігнали нову сенсацію

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка, за даними ЗМІ, страждає від раку головного мозку, відмовилася від введення американської вакцини, яку використовували при лікуванні Жанни Фріске.

Про це пише "Комсомольська правда", посилаючись на людей із близького кола актриси. За їхніми даними, Заворотнюк нібито пропонували використовувати аналогічний експериментальний препарат.

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Жанна Фріске та Анастасія Заворотнюк

Однак для цього їй довелося б летіти на лікування в американську клініку, тому вона відмовилася. Заворотнюк нібито обстежили німецькі та польські лікарі, але вона вважала за краще лікування в Росії, у докторів, яких їй порекомендували друзі Петра Чернишова.

Видання нагадує, що Жанну Фріске свого часу також намагалися врятувати американською експериментальною нановакциною, яка впливає на імунітет хворого. Одна ампула цього препарату коштує понад 12 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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