Заворотнюк не пішла на експеримент Фріске: ЗМІ розігнали нову сенсацію

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка, за даними ЗМІ, страждає від раку головного мозку, відмовилася від введення американської вакцини, яку використовували при лікуванні Жанни Фріске.
Про це пише "Комсомольська правда", посилаючись на людей із близького кола актриси. За їхніми даними, Заворотнюк нібито пропонували використовувати аналогічний експериментальний препарат.
Жанна Фріске та Анастасія Заворотнюк
Однак для цього їй довелося б летіти на лікування в американську клініку, тому вона відмовилася. Заворотнюк нібито обстежили німецькі та польські лікарі, але вона вважала за краще лікування в Росії, у докторів, яких їй порекомендували друзі Петра Чернишова.
Видання нагадує, що Жанну Фріске свого часу також намагалися врятувати американською експериментальною нановакциною, яка впливає на імунітет хворого. Одна ампула цього препарату коштує понад 12 тисяч євро.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що акторка продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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