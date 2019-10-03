Заворотнюк на ТБ не буде: її директор озвучив сумні новини

Концертний директор Анастасії Заворотнюк Стас Христовий заявив, що ніякої прес-конференції актриси найближчим часом не буде.

Як передає РБК, він назвав застарілою інформацію про швидкий виступ актриси на публіці, яку розповсюдили 2 жовтня у ЗМІ.

Анастасія Заворотнюк "РБК"

"Я місяць тому давав цю інформацію, це стара інформація", – пояснив він.

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