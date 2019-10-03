Заворотнюк на ТБ не буде: її директор озвучив сумні новини

Концертний директор Анастасії Заворотнюк Стас Христовий заявив, що ніякої прес-конференції актриси найближчим часом не буде.
Як передає РБК, він назвав застарілою інформацію про швидкий виступ актриси на публіці, яку розповсюдили 2 жовтня у ЗМІ.
Анастасія Заворотнюк
"РБК"
"Я місяць тому давав цю інформацію, це стара інформація", – пояснив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели у медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк при тямі і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново з робили другу операцію.
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