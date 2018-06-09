Засвітилася у Москві: Лобода вперше виступила після пологів

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно народила, вперше після появи дитини вийшла на сцену.
Вона презентувала свою нову пісню під назвою Superstar у ході 16-ї Щорічної національної Премії в галузі популярної музики "Премія МУЗ-ТВ 2018. Трансформація" Росії.
Виступ відбувся в Москві.
Світлана Лобода
Українська співачка отримала від росіян золоту тарілку в номінації "Краща виконавиця".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода шокувала передплатників Instagram тверком і енергійними танцями з животом на дев'ятому місяці.