Засвітилася у Москві: Лобода вперше виступила після пологів

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно народила, вперше після появи дитини вийшла на сцену.

Вона презентувала свою нову пісню під назвою Superstar у ході 16-ї Щорічної національної Премії в галузі популярної музики "Премія МУЗ-ТВ 2018. Трансформація" Росії.

Виступ відбувся в Москві.

Новини Як знімали скандальне відео Світлани Лободи

Світлана Лобода

Українська співачка отримала від росіян золоту тарілку в номінації "Краща виконавиця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода шокувала передплатників Instagram тверком і енергійними танцями з животом на дев'ятому місяці.