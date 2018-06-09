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СпортLady

Засвітилася у Москві: Лобода вперше виступила після пологів

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Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно народила, вперше після появи дитини вийшла на сцену.

Вона презентувала свою нову пісню під назвою Superstar у ході 16-ї Щорічної національної Премії в галузі популярної музики "Премія МУЗ-ТВ 2018. Трансформація" Росії.

Виступ відбувся в Москві.

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Світлана Лобода

Українська співачка отримала від росіян золоту тарілку в номінації "Краща виконавиця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода шокувала передплатників Instagram тверком і енергійними танцями з животом на дев'ятому місяці.

Особа
Світлана Лобода
Місце
Україна
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Дригало Влад
Дригало Влад
Если в московии поет то нужно эти силиконовые поющие трусы лешить гражданства Украины
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