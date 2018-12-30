''Засунув в мішок і розбив об стінку'': фанат ''Л/ДНР'' Охлобистін зізнався у звірячому вбивстві

Скандальний російський актор Іван Охлобистін, який є прихильником терористів "Л/ДНР" і фанатом "русского мира", зізнався у вбивстві кішки.

Як розповів артист в інтерв'ю "Вечірній Москві", він зробив такий вчинок в дитинстві через те, що його нібито "сильно цікавили питання життя і смерті".

"У 2-му чи 3-му класі я засунув в мішок кішку і об стінку розбив. Так, з наукового інтересу. Соромлюся цього. А взагалі я до тварин дуже добре ставлюся", — заявив Охлобистін.

За словами актора, одного разу його "охопив жах" через усвідомлення, що він колись помре. "Я ховався в коморі, не міг заснути... На третій день, мабуть, психіка втомилася: швидше за все, це була якийсь різновид панічної атаки. І свідомість видала на-гора, що я безсмертний. Я тут же всім своїм друганам повідомив, що, коли я помру, всі повинні веселитися, бо я піду в щось прекрасне ", — розповів він.

Іван Охлобистін lenta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іван Охлобистін зробив скандальну заяву про ситуацію в Україні, висловивши впевненість, що українці і росіяни назавжди залишаться братами.