Заспівала ''Щедрик'' українською і підкорила світ: британська співачка розповіла, як це вийшло

Українська колядка "Щедрик" у виконанні британської співачки грузинського походження Кеті Мелуа (Katie Melua) разом з хором є одним з кращих варіантів на сьогоднішній день.

Артистка розповіла, як вона з командою почала співати українською мовою, передає "То є Львів" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Мелуа з хором виконала "Щедрик" в ефірі телеканалу ВВС ще в 2016 році і записала альбом під назвою "In winter" ("Взимку").

"Я прийшла до висновку, що нам варто заспівати українською, а не англійською. Ми почали пошуки помічників, які допомогли б нам освоїти ідеальну вимову і несподівано з'ясували, що дружина керівника хору – українка. Вона погодилася допомогти і прийшла в студію, щоб проконсультувати виконавців на предмет вимови", – розповіла співачка про записи альбому.

За її словами, співати твір мовою оригіналу є правильним рішенням. "До того ж українська мова належить до східнослов'янських мов і близька до російської, яка набула широкого поширення в Грузії", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український музикант Олег Скрипка в грудні 2018 року презентував новий ремікс на "Щедрик", створений в колаборації з композитором Андрієм Бакуном.