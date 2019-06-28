Заробив 26 мільйонів: син Алібасова зробив гучне зізнання про хворобу батька

Синові російського продюсера Барі Алібасова, який отруївся токсичною речовиною для прочищення труб "Кріт", вдалося заробити на хворобі батька близько 26 мільйонів рублів.

Таку заяву зробив сам Алібасов-молодший в інтерв'ю "Рідусу". Таким чином він підтвердив слова PR-директора групи "На-На" Вадима Горжанкіна про те, що все, що відбувалося, було просто спектаклем для підтримки популярності продюсера.

"Безумовно, ми з Вадимом щоранку сідали і придумували, яким чином ми будемо подавати новини сьогодні. Ми професіонали в створенні драматургії. Однак ми драматургію створюємо з того, що насправді було. І наше завдання – піднести історії навколо батька таким чином, щоб про це писали всі ЗМІ і при цьому ніде не набрехати, щоб потім не було соромно", – розповів Барі Алібасов-молодший.

Барі Алібасов із сином EADaily

Окремо він звернув увагу на історію зі зниклим котом батька, яку успішно поширили ЗМІ.

"Тато ніколи не приховував, що на телевізорі він з'являється тільки заради "бабла", це його цікавить в першу чергу. Але гроші все-таки пахнуть для нас. Особливо нас всіх врятував кіт – він прекрасно відпрацював. Тепер рекламних пропозицій у мене і у Вадима накопичилося на 26 мільйонів рублів. На кота зараз вишикувалася черга від рекламних компаній", – поділився син Алібасова.

Барі Алібасов-молодший lenta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.

У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.

Продюсер нібито потребує операції на шлунку, але поки хірургічне втручання неможливе.

Алібасов-молодший розповів, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.

Тим часом, сестра продюсера заявила, що його отруїв навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.

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