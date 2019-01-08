''Занадто старі'': у Франції спалахнув скандал через сексистське висловлювання письменника

Французький письменник і телеведучий Ян Муакс потрапив у скандал, заявивши, що жінки за 50 років є "занадто старими" і непривабливими.

Про це він сказав у коментарі виданню Marie Claire, що викликало хвилю критики, адже він сам знаходиться в цій віковій категорії, передає ВВС.

"Я віддаю перевагу молодим жіночим тілам, ось і все. Кінець. Тіло 25-річної жінки – неймовірне. А от у тілі 50-річної жінки нічого неймовірного немає", – сказав 50-річний письменник.

У зв'язку зі скандальною заявою Муакса 49-річна французька комедійна актриса Марін Фоїс пожартувала, що у неї залишився всього "один рік і 14 днів", щоб встигнути переспати з письменником. Також у мережі заявили, що зрілі жінки, ймовірно, "видихнули з полегшенням".

Ян Муакс ВВС

А деякі навіть почали викладати в мережі фотографії власних оголених тіл. Наприклад, журналістка Коломб Шнек показала сідниці: "Вуаля, сідниці 52-річної жінки. Який же ти імбецил, навіть не знаєш, що втрачаєш".

Ще одна французька актриса Анн Руманофф нагадала Муаксу, що любов – це не тільки пружність сідниць, але й зв'язок між двома людьми: "Сподіваюся, одного разу він переживе подібне щастя".

Цим критика на адресу письменника не обмежилася, адже він також заявив, що надає перевагу азіатським жінкам: "кореянкам, китаянкам та японкам".

Ян Муакс

"Цілком можливо, жінкам, з якими я проводжу час, мої слова можуть здатися не надто приємними, але азійський типаж – достатньо багатий, великий і безкінечний, аби я міг дозволити собі не відчувати сорому. Мені подобаєтся, хто подобається, я не зобов'язаний відповідати перед судом щодо питань смаків. 50-річні жінки так само мене не помічають. У них є чим зайнятися, окрім як бігати за невротиком, який цілими днями щось пише і читає", – відповів Муакс на критику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році в мережі розгорівся схожий скандал. Анімешник невдало пожартував про френдзону, через що його звинуватили в сексизмі.