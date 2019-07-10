"Занадто гаряче": родичка Ротару вразила мережу пікантним фото

Племінниця Софії Ротару, співачка і дизайнер Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Соня Кей (Sonya Kay), вразила шанувальників пікантним фото

Так, знімок зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному бікіні, продемонструвавши свою спокусливу фігуру.

"До моря готова разом з купальником від dari_co" - написала Софія.

Софія Хлябич gordonua.com

Відзначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Instagram @ sonyakayofficial

Instagram @ sonyakayofficial

Пропонуємо подивитися пікантні фото Софії Хлябич, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

Софія Хлябич у відвертому вбранні Фото з Instagram

Софія Хлябич сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Софія Хлябич Фото з Instagram

Софія Хлябич засвітила груди Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Соня Кей захопила шанувальників відвертим знімком. Так, молода артистка позувала в спокусливій мереживній білизні чорного кольору.

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