"Занадто гаряче": родичка Ротару вразила мережу пікантним фото

Племінниця Софії Ротару, співачка і дизайнер Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Соня Кей (Sonya Kay), вразила шанувальників пікантним фото
Так, знімок зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному бікіні, продемонструвавши свою спокусливу фігуру.
"До моря готова разом з купальником від dari_co" - написала Софія.
Софія Хлябич
gordonua.com
Відзначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Instagram @ sonyakayofficial
Instagram @ sonyakayofficial
Пропонуємо подивитися пікантні фото Софії Хлябич, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.
Софія Хлябич у відвертому вбранні
Фото з Instagram
Софія Хлябич сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Софія Хлябич
Фото з Instagram
Софія Хлябич засвітила груди
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Соня Кей захопила шанувальників відвертим знімком. Так, молода артистка позувала в спокусливій мереживній білизні чорного кольору.
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