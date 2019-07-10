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"Занадто гаряче": родичка Ротару вразила мережу пікантним фото

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Племінниця Софії Ротару, співачка і дизайнер Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Соня Кей (Sonya Kay), вразила шанувальників пікантним фото

Так, знімок зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному бікіні, продемонструвавши свою спокусливу фігуру.

"До моря готова разом з купальником від dari_co" - написала Софія.

Софія Хлябич

Софія Хлябич

gordonua.com

Відзначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Занадто гаряче": родичка Ротару вразила мережу пікантним фото

Instagram @ sonyakayofficial

"Занадто гаряче": родичка Ротару вразила мережу пікантним фото

Instagram @ sonyakayofficial

Пропонуємо подивитися пікантні фото Софії Хлябич, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

Софія Хлябич у відвертому вбранні

Софія Хлябич у відвертому вбранні

Фото з Instagram

Софія Хлябич сексуально позує на камеру

Софія Хлябич сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Спокуслива Софія Хлябич

Спокуслива Софія Хлябич

Фото з Instagram

Софія Хлябич засвітила груди

Софія Хлябич засвітила груди

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Соня Кей захопила шанувальників відвертим знімком. Так, молода артистка позувала в спокусливій мереживній білизні чорного кольору.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
Соня Кей (Sonya Kay)
Місце
Україна
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