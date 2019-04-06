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"Занадто гаряче": Кароль розбурхала спокусливим фото

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Українська поп-зірка, одна з суддів проекту "Голос країни" Тіна Кароль привела шанувальників у захват спокусливою фотосесією.

Відповідні знімки було зроблено в рамках кліпу на спільну із гуртом "Бумбокс" пісню "Безодня". Кадрами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Кароль сексуально і чуттєво позувала у червоній сукні з відкритим верхом і відвертим розрізом, який оголював практично повністю її ногу. Фоловери обсипали зірку захопленими коментарями через спокусливі знімки, що було створено в похмурих тонах.

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"Обпалила, занадто гаряче", "Дуже сильно", "Ти – це якби секс був людиною", "Неземна", "Космічна", "Естетика в кожному русі", "Зачаровує", – написали шанувальники.

"Занадто гаряче": Кароль розбурхала спокусливим фото
"Занадто гаряче": Кароль розбурхала спокусливим фото
"Занадто гаряче": Кароль розбурхала спокусливим фото
"Занадто гаряче": Кароль розбурхала спокусливим фото
"Занадто гаряче": Кароль розбурхала спокусливим фото
"Занадто гаряче": Кароль розбурхала спокусливим фото

Тіна Кароль

Тіна Кароль

instagram @ tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єра кліпу на пісню "Безодня" відбулася 4 квітня. Всього за два дні ролик набрав у YouTube майже мільйон переглядів, викликавши масу позитивних відгуків користувачів.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесКрасафотосессія
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