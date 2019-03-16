Загрожує ампутація? Началову терміново прооперували

Лікарі в терміновому порядку прооперували відому російську співачку Юлію Началову, яка знаходиться у важкому стані.

Ні батьки зірки, ні її офіційні представники поки не дають ніяких коментарів, пише Star Hit. При цьому повідомляється, що раніше їй було проведено хірургічне втручання на нозі.

У результаті, у Началовоъ відкрилася сильна кровотеча. Лікарям не відразу вдалося її зупинити. Раніше також звучали припущення про те, що через гангрену зірці може загрожувати ампутація.

Юлія Началова "АіФ"

"Вона не приходить до тями, знаходиться у стані сну, з якого поки її не виводять... Єдине серйозне побоювання медиків - існуючий ризик набряку легенів", — розповів її лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру у крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.

Спочатку менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, — поділилася подробицями в соціальних мережах.

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