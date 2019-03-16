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Загрожує ампутація? Началову терміново прооперували

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Лікарі в терміновому порядку прооперували відому російську співачку Юлію Началову, яка знаходиться у важкому стані.

Ні батьки зірки, ні її офіційні представники поки не дають ніяких коментарів, пише Star Hit. При цьому повідомляється, що раніше їй було проведено хірургічне втручання на нозі.

У результаті, у Началовоъ відкрилася сильна кровотеча. Лікарям не відразу вдалося її зупинити. Раніше також звучали припущення про те, що через гангрену зірці може загрожувати ампутація.

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Юлія Началова

Юлія Началова

"АіФ"

"Вона не приходить до тями, знаходиться у стані сну, з якого поки її не виводять... Єдине серйозне побоювання медиків - існуючий ризик набряку легенів", — розповів її лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру у крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.

Спочатку менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, — поділилася подробицями в соціальних мережах.

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Росія
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