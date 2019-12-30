Задоволений Зеленський та особистий момент Макрона: показано найкращі фотографії 2019 року

Журналісти TIME підвели підсумки і зібрали найкращі фотографії 2019 року.

Відповідні кадри було зроблено в різних куточках світу фахівцями, які зловили емоційні або мальовничі моменти.

Журналісти показали кількох світових лідерів, серед яких виявився на той момент майбутній президент України Володимир Зеленський, який спостерігає із задоволеною посмішкою за колегами під час телевізійного комедійного скетчу 13 березня.

Зеленський в березні 2019 року

Також журналісти підловили особистий момент президента Франції Еммануеля Макрона, який мило проводив час із дружиною Бріжит після важкого робочого дня незадовго до вечері у Єлисейському палаці.

Макрон з дружиною

Пропонуємо подивитися й інші фотороботи, які журналісти TIME назвали найкращими в 2019 році.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше туристичний портал Travel and Leisure представив найкращі напрямки, які найбільше підійдуть для наступного року.

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