За статтею: кокаїновий скандал з Бочкарьовою отримав серйозне продовження

Кримінальну справу зірки серіалу "Щасливі разом" Наталії Бочкарьової, яка оскандалилася з кокаїном, передали до суду.

Таку інформацію про актрису отримало інформаційне агентство ТАСС від джерела у відповідних органах.

"До суду надійшли матеріали справи щодо Наталії Бочкарьової, яку обвинувачено за ч. 1 ст. 228 КК РФ ("Незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка без мети збуту наркотичних засобів"). Справу передано за підсудністю", – розповів співрозмовник.

Наталя Бочкарьова - справу передали до суду instagram / natalia_bochkareva_official

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За словами джерела, пов'язаного зі слідством, справа Бочкарьової розглядатиметься у Преображенському суді Москви "за місцем прописки обвинуваченої".

Поправки до статті 228 КК РФ від 2004 року свідчать, що обвинувачений у перерахованих вище порушеннях після рішення суду карається штрафом у розмірі до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у розмірі зарплати чи іншого доходу за період до трьох місяців, "або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років".

Наталя Бочкарьова instagram / natalia_bochkareva_official

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