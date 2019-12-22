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22 грудня • оновлено в 17:16
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За статтею: кокаїновий скандал з Бочкарьовою отримав серйозне продовження

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Кримінальну справу зірки серіалу "Щасливі разом" Наталії Бочкарьової, яка оскандалилася з кокаїном, передали до суду.

Таку інформацію про актрису отримало інформаційне агентство ТАСС від джерела у відповідних органах.

"До суду надійшли матеріали справи щодо Наталії Бочкарьової, яку обвинувачено за ч. 1 ст. 228 КК РФ ("Незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка без мети збуту наркотичних засобів"). Справу передано за підсудністю", – розповів співрозмовник.

Наталя Бочкарьова - справу передали до суду

Наталя Бочкарьова - справу передали до суду

instagram / natalia_bochkareva_official

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Бочкарьова показала груди в глибокому декольте

За словами джерела, пов'язаного зі слідством, справа Бочкарьової розглядатиметься у Преображенському суді Москви "за місцем прописки обвинуваченої".

Поправки до статті 228 КК РФ від 2004 року свідчать, що обвинувачений у перерахованих вище порушеннях після рішення суду карається штрафом у розмірі до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у розмірі зарплати чи іншого доходу за період до трьох місяців, "або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років".

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

instagram / natalia_bochkareva_official

За статтею: кокаїновий скандал з Бочкарьовою отримав серйозне продовження

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали
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