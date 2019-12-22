За статтею: кокаїновий скандал з Бочкарьовою отримав серйозне продовження

Кримінальну справу зірки серіалу "Щасливі разом" Наталії Бочкарьової, яка оскандалилася з кокаїном, передали до суду.
Таку інформацію про актрису отримало інформаційне агентство ТАСС від джерела у відповідних органах.
"До суду надійшли матеріали справи щодо Наталії Бочкарьової, яку обвинувачено за ч. 1 ст. 228 КК РФ ("Незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка без мети збуту наркотичних засобів"). Справу передано за підсудністю", – розповів співрозмовник.
Наталя Бочкарьова - справу передали до суду
instagram / natalia_bochkareva_official
За словами джерела, пов'язаного зі слідством, справа Бочкарьової розглядатиметься у Преображенському суді Москви "за місцем прописки обвинуваченої".
Поправки до статті 228 КК РФ від 2004 року свідчать, що обвинувачений у перерахованих вище порушеннях після рішення суду карається штрафом у розмірі до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у розмірі зарплати чи іншого доходу за період до трьох місяців, "або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років".
Наталя Бочкарьова
instagram / natalia_bochkareva_official
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилася інформація про затримання російської артистки Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас в пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має більше 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на грунті галасу навколо персони Бочкарьової, у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, проте помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
18 жовтня Бочкарьову позбавили прав після скандалу з наркотиками.
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