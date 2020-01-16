З весілля на танцполи країни: Антитіла та Bakun представили офіційний ремікс на пісню "Буде син"

Гурт Антитіла презентував танцювальну версію пісні "Буде син". Автором реміксу виступив відомий український діджей та саундпродюсер Bakun (Андрій Бакун). Це перша співпраця артистів.

"Ми з Тарасом давно знайомі, часто зустрічались в гримерках на спільних виступах та завжди хотіли спробувати попрацювати, і тут зірки зійшлись! Після прослуховування пісні залишився післясмак, ніби ця пісня про мене. Я також щасливий батько двох чудових синів Натана і Матвія і донечку ми теж з дружиною хочемо, але вже напевно на десерт" - поділився Андрій Бакун.

"Андрій Бакун — один із найкрутіших діджеїв і продюсерів України. Він зробив все зі смаком. У пісні з‘явився інший настрій. Тепер закоханим можна одразу із танцполу летіти додому, працювати над ще одною, чи ще одним, не змінюючи пісню." - прокоментував Тарас Тополя.

Послухати та завантажити ремікс "Буде син" можна на офіційних ресурсах гурту Антитіла, а також на ITunes та інших музичних площадках. Нагадаємо, що пісня "Буде син" була представлена 12 квітня минулого року у складі альбому "Hello", восени гурт Антитіла екранізував її, а також пісня "Буде син" звучала на концертних майданчиках країни у рамках успішного стадіонного туру, що продовжиться у 2020 році та охопить понад 45 міст.

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