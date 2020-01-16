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16 січня • оновлено в 14:22
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З весілля на танцполи країни: Антитіла та Bakun представили офіційний ремікс на пісню "Буде син"

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Гурт Антитіла презентував танцювальну версію пісні "Буде син". Автором реміксу виступив відомий український діджей та саундпродюсер Bakun (Андрій Бакун). Це перша співпраця артистів.

"Ми з Тарасом давно знайомі, часто зустрічались в гримерках на спільних виступах та завжди хотіли спробувати попрацювати, і тут зірки зійшлись! Після прослуховування пісні залишився післясмак, ніби ця пісня про мене. Я також щасливий батько двох чудових синів Натана і Матвія і донечку ми теж з дружиною хочемо, але вже напевно на десерт" - поділився Андрій Бакун.

З весілля на танцполи країни: Антитіла та Bakun представили офіційний ремікс на пісню "Буде син"

"Андрій Бакун — один із найкрутіших діджеїв і продюсерів України. Він зробив все зі смаком. У пісні з‘явився інший настрій. Тепер закоханим можна одразу із танцполу летіти додому, працювати над ще одною, чи ще одним, не змінюючи пісню." - прокоментував Тарас Тополя.

Послухати та завантажити ремікс "Буде син" можна на офіційних ресурсах гурту Антитіла, а також на ITunes та інших музичних площадках. Нагадаємо, що пісня "Буде син" була представлена 12 квітня минулого року у складі альбому "Hello", восени гурт Антитіла екранізував її, а також пісня "Буде син" звучала на концертних майданчиках країни у рамках успішного стадіонного туру, що продовжиться у 2020 році та охопить понад 45 міст.

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Автор
Юрко Медяник
Особа
Група "Антитіла"
Місце
Україна
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