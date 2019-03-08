З пацанки в красуню: колишня скромниця "Ранеток" роздяглася до 8 березня

Колишня пацанка з молодіжного гурту "Ранетки" Олена Третьякова, яка знімалася в однойменному серіалі, опублікувала пікантний знімок до 8 березня.

Вона написала пост в своєму Instagram, закликавши прекрасних жінок не виправдовуватися за те, якими вони є.

"Ти прекрасна і не повинна виправдовуватися за свій зовнішній вигляд. Твоє тіло - твоя справа. Ти можеш бути худою, а можеш бути з пишними формами. Можеш любити no make up, а можеш фарбуватися заради виносу сміття. Можеш любити свої груди нульового розміру, а можеш звернутися до пластичного хірурга. І ніхто не може тебе за це засуджувати. Якщо тебе оцінюють за розміром одягу, вміння фарбуватися, кольор шкіри або розмір грудей – проблема не в тобі", – написала вона.

Також Третьякова закликала не виправдовуватися за свій любовний статус і наявність або відсутність дітей.

"Ти можеш бути мамою, а можеш прийняти рішення, що дітей не хочеш. Це не робить тебе ні поганою, ні хорошою. Ти не віддаєш своє жіноче призначення. Немає взагалі ніякого гендерного призначення. Тому народжувати чи ні, народжувати одного або п'ятьох, народжувати самостійно або вибрати усиновлення – тільки твоя справа", – наголосила вона.

Більш того, за її словами, жінки не повинні звітувати про свою успішність або звертати увагу на чужі очікування, і тим більше за правду.

"Зі святом, дівчатка! Будьте собою і будьте щасливі! Для цього не існує інструкцій", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно вона встала на захист своєї подруги і колеги Жені Огурцової, яку покинув чоловік з хворою дитиною.

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