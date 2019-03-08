З пацанки в красуню: колишня скромниця "Ранеток" роздяглася до 8 березня

Колишня пацанка з молодіжного гурту "Ранетки" Олена Третьякова, яка знімалася в однойменному серіалі, опублікувала пікантний знімок до 8 березня.
Вона написала пост в своєму Instagram, закликавши прекрасних жінок не виправдовуватися за те, якими вони є.
"Ти прекрасна і не повинна виправдовуватися за свій зовнішній вигляд. Твоє тіло - твоя справа. Ти можеш бути худою, а можеш бути з пишними формами. Можеш любити no make up, а можеш фарбуватися заради виносу сміття. Можеш любити свої груди нульового розміру, а можеш звернутися до пластичного хірурга. І ніхто не може тебе за це засуджувати. Якщо тебе оцінюють за розміром одягу, вміння фарбуватися, кольор шкіри або розмір грудей – проблема не в тобі", – написала вона.
Також Третьякова закликала не виправдовуватися за свій любовний статус і наявність або відсутність дітей.
"Ти можеш бути мамою, а можеш прийняти рішення, що дітей не хочеш. Це не робить тебе ні поганою, ні хорошою. Ти не віддаєш своє жіноче призначення. Немає взагалі ніякого гендерного призначення. Тому народжувати чи ні, народжувати одного або п'ятьох, народжувати самостійно або вибрати усиновлення – тільки твоя справа", – наголосила вона.
Більш того, за її словами, жінки не повинні звітувати про свою успішність або звертати увагу на чужі очікування, і тим більше за правду.
"Зі святом, дівчатка! Будьте собою і будьте щасливі! Для цього не існує інструкцій", – підсумувала вона.
ТИ ПРЕКРАСНА І ТИ НЕ ПОВИННА виправдовуватися за: ⠀ ⠀ 1. СВІЙ Зовнішній вигляд ⠀ Твоє тіло - твоя справа. Ти можеш бути худою, а можеш бути з пишними формами. Можеш любити no make up, а можеш фарбуватися заради виносу сміття. Можеш любити свою груди нульового розміру, а можеш звернутися до пластичного хірурга. І ніхто не може тебе за це засуджувати. Якщо тебе оцінюють за розміром одягу, вмінню фарбуватися, кольором шкіри або розміром грудей - проблема не в тобі. ⠀ ⠀ 2. ЛЮБОВНИЙ СТАТУС ⠀ вільна ти або у тебе є сім'я, віддаєш перевагу ти чоловіків або жінок, виступаєш за моногамію або віддаєш перевагу Поліаморія - це тільки твоя справа. ⠀ ⠀ 3. НАЯВНІСТЬ АБО ВІДСУТНІСТЬ дІТЕЙ ⠀ Ти можеш бути мамою, а можеш прийняти рішення, що дітей не хочеш. Це не робить тебе ні поганий, ні хорошою. Ти не предаёшь своє жіноче призначення. Немає взагалі ніякого гендерного призначення. Тому народжувати чи ні, народжувати одного або п'ятьох, народжувати самій або вибрати усиновлення - тільки твоя справа. ⠀ ⠀ 4. успішність ⠀ Можливо, вам ще немає і 30, а у вас на рахунку пару мільйонів. Можливо, вам трохи за 30, але на думку інших ви не домоглися нічого. ⠀ Те, що ви не заробляєте мільйони - не робить вас невдахою. Те, що ви вибрали домагатися кар'єрних висот, а не сім'ю - теж. Поки ви щасливі на своєму місці, всі інші можуть іти лісом з їх авторитарним думкою. ⠀ ⠀ 5. ЧУЖІ ОЧІКУВАННЯ ⠀ Мама чекає від тебе онуків, а ти все ще не порадувала її гідним зятем? Папа покладав на тебе надії, а ти відмовилася йти по його стопах? ⠀ Чужі очікування - чужі проблеми. І вони ніякого відношення до тебе не мають. Як розпоряджатися своїм життям - вирішувати тільки тобі. ⠀ ⠀ 6. ПРАВДУ ⠀ За 2016 рік у Росії зафіксовано 16 000 000 випадків домашнього насильства. Це кожні 40 осіб. І це тільки відомі випадки. ⠀ Але в суспільстві досі поширені позиції "Чи не винось сміття з хати" і "Сама винна". Жертви бояться сказати правду, тому що вони змушені за неї виправдовуватися. ⠀ Не існує ситуації, коли ти була б винна в насильстві над собою. Ти сильна і ти можеш боротися за свої права. І ніхто не може це право у тебе забрати. ⠀ ⠀ Зі святом, дівчатка! Будьте собою і будьте щасливі! Для цього не існує інструкцій! ❤
Від першої зустрічі до першого побачення ми пройшли шлях довжиною в два роки. Два роки метань, невпевненості, моїх спроб тримати себе в руках і не помічати, як серце вистрибує з грудей при зустрічі ... З самої першої хвилини в мені щось перевернулося, серце тягнулося до тебе, але розум не давав кинути все до чортової матері і ризикнути. ⠀ ⠀ Я тонула в стосунках з іншими людьми і намагалася переконати себе, що це тимчасове помутніння. Іноді виходило, але наші рідкісні зустрічі пробивали струмом і змушували ховатися в свій кокон, як можна глибше. ⠀ ⠀ Наші відносини почалися з найпершої хвилини першого побачення. Наша спільна життя почалося з першого дня. ⠀ Ми прийшли один до одного більш усвідомлені і відповідальні, готові будувати свій маленький світ, берегти і поважати один одного. Ставити в центр довіру і ніжність, розділяти інтереси і розвиватися. ⠀ Я прийшла до тебе в той момент, коли внутрішньо була готова до змін, готова була відкритися, дозволити собі бути слабкою і справжньою. ⠀ ⠀ Сьогодні я не уявляю життя без тебе. Наша зустріч розділила все на до і після. Розділила мене на до і після. ⠀ ⠀ І я сподіваюся, що коли-небудь, будучи глибоко старими і щасливими, в оточенні дітей і майбутніх поколінь, ми візьмемося за руки і вийдемо на ту саму набережну, де все починалося ... На ту набережну, де у мене жахливо мерзли руки і я зігрівала їх в твоїх долонях. На ту набережну, де я в останній раз загадала бажання. І адже все виповнилося ... Я люблю тебе. ⠀
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Тридцятка насувається на мене настільки стрімко, що в справах суцільна # горіжопа 😄⠀ ⠀ Що потрібно встигнути до Дня Народження: ⠀ 📝прівесті себе в порядок (моєму манікюру позаздрить сам Россомаха); ⠀ 📝определіться де, коли і з ким відзначати ДР (в цього року вирішила розділити сімейних, одиноких і сім'ю); ⠀ 📝постараться НЕ псіхануть і не звалити з країни; ⠀ 📝закрить справи по навчанню; ⠀ 📝виложіть другу частину про наркотики; ⠀ 📝заморозіть аккаунт на пару днів і пожити без ІГ (але це не точно); ⠀ 📝определіть дату поїздки до Мінська; ⠀ 📝решіть з новорічним у Кендо; ⠀ 📝купіть всім подарунки (мої завзяття закінчилися на "подивитися", тепер треба все оплатити); ⠀ 📝распланіровать 23 число; ⠀ 📝составіть резюме по навчанню; ⠀ 📝составіть карту бажань в свій ДР; ⠀ 📝обрезать волоси😄 ( але це не точно). ⠀ ⠀ 🆘PS А ще у мене до вас два запитання: ⠀ 1. чи хочете ви SFS в мій день народження? ⠀ 2. чи хочете ви крутий розіграш книжкових і б'юті боксів? ⠀ ⠀ # ізжізнідевочкілени
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно вона встала на захист своєї подруги і колеги Жені Огурцової, яку покинув чоловік з хворою дитиною.
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