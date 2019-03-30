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З Maruv трапилася НП у "Борисполі"

3.1тЧитати матеріал російською

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV (Анна Корсун), яка відмовилася представляти Україну, стала жертвою злодіїв в аеропорту "Бориспіль".

Про це вона розповіла шанувальникам у своєму сторіс в Instagram, уточнивши, що в неї витягли біжутерію і розпатрали валізу.

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram

"Якщо ви збираєтеся вилітати з "Борисполя", і особливо МАУ, ретельно пакуйте свою валізу, тому що ризикуєте бути зламаними і пограбованими, як я. У мене не було нічого цінного, але хлопці подумали на біжутерію, що це діаманти, золото і срібло", – поскаржилася вона.

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З Maruv трапилася НП у "Борисполі"

Корсун уточнила, що з сумки просто повитягали всі прикраси. Вона порадила добре запакувати валізу і не класти туди нічого цінного.

"А компанії МАУ і працівникам аеропорту "Бориспіль" великий привіт. Всього вам самого "найкращого", і нехай вам живеться довго і щасливо. Якщо раптом з вами таке трапилося, не забудьте зберегти бирку, тому що без неї ви не зможете нічого з'ясувати, довести або хоч якось розібратися в ситуації", – зазначила співачка.

З Maruv трапилася НП у "Борисполі"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
MARUV
Місце
УкраїнаБориспіль
Теги
аеропорт Бориспільграбеж
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Все деньги, полученные от Путина, украли.
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Сидоров Андрей
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Страна животных
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