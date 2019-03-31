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З Лувра пропала картина да Вінчі за $ 450 млн

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Співробітники Лувру в Парижі і філії художнього музею в Об'єднаних Арабських Еміратах заявили, що не знають про місцезнаходження картини Леонардо да Вінчі "Рятівник світу".

Про це пише The New York Times. Картина повинна була бути виставлена в художньому музеї ОАЕ, але експозиція була скасована "без пояснень".

"Спаситель світу" да Вінчі

"Спаситель світу" да Вінчі

DW

Паризький Лувр, який надає музею консультаційні послуги і надав свій бренд, також "не може встановити місцезнаходження картини".

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"Спаситель світу" був проданий з аукціону Christie's за $ 450 млн в листопаді 2017 року. За інформацією ЗМІ, картину купив саудівський принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Однак організатори торгів пізніше назвали іншого покупця: їм нібито був департамент культури і туризму Абу-Дабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 27 січня через Третьяковській галереї (Москва, Росія) викрали картину Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим". Крадіжку було вчинено вельми зухвало: невідомий підійшов до полотна, зняв його зі стіни, вийняв з рами і втік.

  • Цю крадіжку охрестили "пограбуванням століття". Вартість картини неможливо визначити, так як її називають безцінною.

  • На наступний день злодія затримали, а картину знайшли.

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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Шо то этот спаситель уж больно на джаконду похож(а).
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