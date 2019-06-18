Із літаком Кіркорова трапилася НП при посадці: на борту були його діти

Літак із Болгарії, яким летів російський співак Філіп Кіркоров зі своїми дітьми, невдало приземлився в підмосковному аеропорту Домодєдово.

Про це повідомляє Super.ru. Інцидент трапився у вівторок, 18 червня.

Відзначається, що при посадці літак рейсом Варна–Москва компанії S7 спочатку здійснив жорстку посадку, ударившись шасі об злітно-посадкову смугу, а потім пішов на друге коло.

Із другої спроби екіпаж успішно посадив літак. У результаті НП ніхто не постраждав.

Скріншот flightradar24

Скріншотflightradar24

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український поп-співак Макс Барських потрапив у серйозну ДТП у Лос-Анджелесі, США.

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