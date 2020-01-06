"Якщо люблю, то назавжди": Фреймут опублікувала спокусливі знімки та зізналася Притулі у почуттях

Українська телеведуча Ольга Фреймут в піджаку на голе тіло поділилася відповідями на нещодавні питання своїх шанувальників, де в одному з них зізналася у почуттях своєму колишньому партнеру по телевізійному майданчику Сергію Притулі.
Світлини зірка опублікувала в Instagram, де на питання шанувальника: "Сумуєш за Притулою", жінка відповіла: "Сумую, бо якщо люблю, то назавжди".
nstagram.com/freimutolia/
Разом з картинками-відповідями, телеведуча також опублікувала спокусливу фотосесію у чорно-білих тонах. Фреймут позувала в брючному костюмі, а також у піджаку на голе тіло. На іншому вона була вдягнена у світлу шовкову майку з гудзиками і на тонких бретелях.
Запитували ви, відповідала я, фотографувала @ianatokarchuk 🌷 ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀✉️Що викликає у вас посмішку? Моя сім‘я. На Новий рік подарувала чоловікові книгу, над якою працювала 2 роки. Вона обмеженого видання, де зібрано фрази моїх дітей з моменту, як вони почали розмовляти. Це і викликає посмішку. ✉️Що вам допомогло в досягненні того, ким ви є? Важливо не зраджувати нікого. Ні себе, ніколи і ні за яких обставин; тоді залишишся собою і не буде соромно дивитися щоранку на себе в дзеркало. ✉️Як легко навчитися говорити людям "ні", коли це потрібно? Як правило, завжди погоджуються повії, тому говорити "ні" — це ознака гарного тону, я вам цього бажаю. ✉️Буде новий сезон "Від пацанки до панянки"? Буде, звісно буде. Хороший проект, але без мене, бо в компанії мого чоловіка...дружина і чоловік разом працювати не можуть. ✉️Каких правил вы придерживаетесь в питании. Очень хорошо выглядите! Хитруні ви, дівчата. Чомусь про бездоганну фігуру запитують ті, хто самі мають неперевершений вигляд. Але моє правило — все робити мало, мало їсти, мало спати, мало пити ( я про просекко). ✉️Де можна купити такі кросівки? Стиль життя вимагає бігати за дітьми, тому я підбори змінила на гарні кросівки. Дякую за те, що помітили! Недаремно інвестувала в них гроші, ось ці, наприклад, придбала в бутику Celine. ✉️Ответьте тезисно пожалуйста для меня леди -это … Для мене бути леді — це мати гарну освіту, не обов’язково бути багатійкою, але обов’язково бути охайною. Мати гарний смак і дбати про те, щоб людям навколо тебе було добре. ✉️Как вы думаете какой вы будете бабушкой для своих внуков!? спасибо Мені б дуже хотілося бути бабою Олею, в якої є дід Володя, які живуть між двома країнами: Україною і Англією. А в Англії шукайте мене десь в Челсі, там я буду бавити своїх внуків. В мене їх буде 20. ✉️Що стало поштовхом до написання перших книжок? Книги пишуть, аби зекономити на психологах. Це історії про біль, розчарування, кохання. Моя перша книга "Де їсть і з ким спить Фреймут" була про красиві пережиті стосунки. ⠀ Продовження 👉🏻
Фоловери високо оцінили фото Фреймут називаючи найгарнішою, витонченою та бездоганною: "Чарівна та розумна! Обожнюю!", "Неймовірна жінка", "Ідеал красоти", "Дуже вдала фотосесія! Ви складна та цікава особистість", "Така витончена краса. І сум в очах", – пишуть шанувальники.
nstagram.com/freimutolia/
Скрін
Скрін
Скрін
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, начальник департаменту Центру психічного здоров'я та моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ України Артем Осипян здивував мережу своєю розповіддю про те, як відвідав шоу Ольги Фреймут на телеканалі "Інтер".
Так, він зазначив, що під час зйомки шоу його звинуватили в наркоманії, а також звинуватив ведучу в провокаціях і маніпуляціях.
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