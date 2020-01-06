"Якщо люблю, то назавжди": Фреймут опублікувала спокусливі знімки та зізналася Притулі у почуттях

Українська телеведуча Ольга Фреймут в піджаку на голе тіло поділилася відповідями на нещодавні питання своїх шанувальників, де в одному з них зізналася у почуттях своєму колишньому партнеру по телевізійному майданчику Сергію Притулі.

Світлини зірка опублікувала в Instagram, де на питання шанувальника: "Сумуєш за Притулою", жінка відповіла: "Сумую, бо якщо люблю, то назавжди".

nstagram.com/freimutolia/

Разом з картинками-відповідями, телеведуча також опублікувала спокусливу фотосесію у чорно-білих тонах. Фреймут позувала в брючному костюмі, а також у піджаку на голе тіло. На іншому вона була вдягнена у світлу шовкову майку з гудзиками і на тонких бретелях.

Фоловери високо оцінили фото Фреймут називаючи найгарнішою, витонченою та бездоганною: "Чарівна та розумна! Обожнюю!", "Неймовірна жінка", "Ідеал красоти", "Дуже вдала фотосесія! Ви складна та цікава особистість", "Така витончена краса. І сум в очах", – пишуть шанувальники.

nstagram.com/freimutolia/ Скрін

Скрін

Скрін

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, начальник департаменту Центру психічного здоров'я та моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ України Артем Осипян здивував мережу своєю розповіддю про те, як відвідав шоу Ольги Фреймут на телеканалі "Інтер".

Так, він зазначив, що під час зйомки шоу його звинуватили в наркоманії, а також звинуватив ведучу в провокаціях і маніпуляціях.

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