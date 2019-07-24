"Які ж дріб'язкові": зірка "Універу" атакувала чоловіків в мережі

Популярна російська актриса і політик Марія Кожевнікова, відома по головній ролі в серіалі "Універ", обурилася поведінкою чоловіків, які відмовилися помінятися з нею місцями в поїзді.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост, де різко висловилася про "мужиків". Під час її поїздки в поїзді, ніхто з чоловіків не захотів помінятися з нею місцями на кілька годин.

"Жоден з них не погодився, комусь сумочку лінь перенести, комусь саме це місце дуже дороге серцю", – повідомила актриса.

Марія Кожевнікова з дітьми muzh-zhena.ru

В результаті, без якихось умовлянь погодилася жінка до якої вони навіть і не збиралися звертатися за допомогою, вона просто почула їхні прохання. Марія звернулася до своїх підписників, попросивши їх поступатися місцем жінкам і йти назустріч в їх проханнях.

"Дякую Богові, що мій чоловік - Чоловік з великої літери, та й з оточенням мені дуже пощастило", – поділилася дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Кожевнікова вирішила втрутитися в скандал з дочкою Алсу, яка перемогла у фіналі шостого сезону російського талант-шоу "Голос. Діти". За словами зірки серіалу "Універ", учасниця ні в чому не винна, і кожен батько зробив би все можливе для успіху своєї дитини.

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