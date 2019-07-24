"Які ж дріб'язкові": зірка "Універу" атакувала чоловіків в мережі

Популярна російська актриса і політик Марія Кожевнікова, відома по головній ролі в серіалі "Універ", обурилася поведінкою чоловіків, які відмовилися помінятися з нею місцями в поїзді.
Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост, де різко висловилася про "мужиків". Під час її поїздки в поїзді, ніхто з чоловіків не захотів помінятися з нею місцями на кілька годин.
"Жоден з них не погодився, комусь сумочку лінь перенести, комусь саме це місце дуже дороге серцю", – повідомила актриса.
Марія Кожевнікова з дітьми
muzh-zhena.ru
В результаті, без якихось умовлянь погодилася жінка до якої вони навіть і не збиралися звертатися за допомогою, вона просто почула їхні прохання. Марія звернулася до своїх підписників, попросивши їх поступатися місцем жінкам і йти назустріч в їх проханнях.
"Дякую Богові, що мій чоловік - Чоловік з великої літери, та й з оточенням мені дуже пощастило", – поділилася дівчина.
Загалом, на поїзд я все-таки запізнилася, довелося брати квитки на наступний, і тепер у нас немає часу на грим 😢 Плюс поїзд зупиняється в іншому місті, і тепер звідти треба буде знову брати таксі 🚕🤦🏼♀ Але я зараз не про це ... Як же обмельчалі мужики! Мені про це говорять багато моїх подруг, але я думала наговорюють, а немає ... Так як квитки купували перед відправкою, то вийшло 4 в різних СВ 🤷🏼♀ (нас 4 дівчини) Не повірите, але в трьох СВ сиділи представники чоловічої статі, зараз зрозумієте, чому вживаю саме таке словосполучення. Просто зараз сиджу в шоці, пишу цей пост і дякую Богові, що мій чоловік - Чоловік з великої літери, та й з оточенням мені дуже пощастило 🙏🏻 Отже, пояснивши ситуацію, ми попросили кожного з трьох помінятися на 2 години 10 хвилин місцями, зусиль рівно на 3 кроки, і що Ви думаєте? ... Жоден з них не погодився, кому-то сумочку лінь перенести, кому-то саме це місце дуже дороге серцю 🤦🏼♀ В результаті, без якихось або умовлянь погодилася жінка до якої ми навіть і не збиралися звертатися, а вона просто почула наші прохання! Ну як так?! 🤷🏼♀ Ми правда ще паралельно план Б розробляли, спілкувалися з провідником, і тут нам теж пощастило! В результаті ми з @eterya ловили баланс, накладали грим тремтячими руками, щоб хоч якось надолужити час. Ну а я трохи в розгубленості від такого вдалого дня і зустрічі з сильною статтю 🙎🏼♀ Невже це наша дійсність ?!
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Кожевнікова вирішила втрутитися в скандал з дочкою Алсу, яка перемогла у фіналі шостого сезону російського талант-шоу "Голос. Діти". За словами зірки серіалу "Універ", учасниця ні в чому не винна, і кожен батько зробив би все можливе для успіху своєї дитини.
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