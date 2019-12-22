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22 грудня • оновлено в 20:15
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"Якби було право вибору": Брежнєва показала в мережі своїх сестер-близнючок

1.3т
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Українська співачка Віра Брежнєва показала своїх сестер-близнючок, яким у неділю, 22 грудня, виповнилося 35 років.

Відповідні фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позує з сестрами і мамою. Варто відзначити, що всі вони дуже схожі.

"Якби у нас було право вибору на небесах, в якій сім'ї ми хочемо народитися, я б вибрала саме цю сім'ю. Саме таку маму, такого тата і трьох сестер. І таке життя, яке у нас було. Не легке, але цікаве, голодне і дружне", – зворушливо написала співачка.

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Віра Брежнєва з сестрами

Віра Брежнєва з сестрами

Instagram Віри Брежнєвої

Брежнєва також повідомила, що сестри-близнючки з'явилися на світ "у день зимового сонцестояння замість одного великого хлопчика", чому вона дуже рада. Зараз уже їхні діти збираються разом, грають, базікають і підтримують один одного.

Віра Брежнєва з сестрами і мамою

Віра Брежнєва з сестрами і мамою

Instagram Віри Брежнєвої

Віра Брежнєва з сестрами і мамою

Віра Брежнєва з сестрами і мамою

Instagram Віри Брежнєвої

Віра Брежнєва з сестрами і мамою

Віра Брежнєва з сестрами і мамою

Instagram Віри Брежнєвої

Віра Брежнєва з сестрами і мамою

Віра Брежнєва з сестрами і мамою

Instagram Віри Брежнєвої

Пост співачки викликав ажіотаж. Користувачі засипали її коментарями, захоплюючись красою сестер.

Скріншот

Скріншот

Instagram Віри Брежнєвої

Скріншот

Скріншот

Instagram Віри Брежнєвої

Скріншот

Скріншот

Instagram Віри Брежнєвої

Если бы у нас было право выбора на небесах , в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью. Именно такую маму, такого папу и трёх сестёр. И такую жизнь, которая у нас была. Не легкая, но интересная, голодная, но дружная. Я счастлива , что у нас была многодетная семья. И что именно 22го декабря в день зимнего солнцестояния родились сразу две мои сестрички) ( вместо одного крупного мальчика ) с этого дня прошло 35 лет. И теперь уже наши дети так же играют вместе, болтают и поддерживают друг друга. Сегодня в нашей семье праздник 🥳 и самое главное, чего я нам желаю - собираться вместе почаще. ❤️ @galushkat @monika_rag Отмечайте своих сестёр/братьев , если у вас тоже тёплые отношения. 🤗

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Брежнєва відвідала щорічну музичну премію "Золотий Грамофон" Москві в екстравагантному вбранні. На заході вона з'явилася в довгій білій сукні з величезною трояндою.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Віра Брежнєва
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