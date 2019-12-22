"Якби було право вибору": Брежнєва показала в мережі своїх сестер-близнючок

Українська співачка Віра Брежнєва показала своїх сестер-близнючок, яким у неділю, 22 грудня, виповнилося 35 років.

Відповідні фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позує з сестрами і мамою. Варто відзначити, що всі вони дуже схожі.

"Якби у нас було право вибору на небесах, в якій сім'ї ми хочемо народитися, я б вибрала саме цю сім'ю. Саме таку маму, такого тата і трьох сестер. І таке життя, яке у нас було. Не легке, але цікаве, голодне і дружне", – зворушливо написала співачка.

Віра Брежнєва з сестрами Instagram Віри Брежнєвої

Брежнєва також повідомила, що сестри-близнючки з'явилися на світ "у день зимового сонцестояння замість одного великого хлопчика", чому вона дуже рада. Зараз уже їхні діти збираються разом, грають, базікають і підтримують один одного.

Віра Брежнєва з сестрами і мамою Instagram Віри Брежнєвої

Віра Брежнєва з сестрами і мамою Instagram Віри Брежнєвої

Віра Брежнєва з сестрами і мамою Instagram Віри Брежнєвої

Віра Брежнєва з сестрами і мамою Instagram Віри Брежнєвої

Пост співачки викликав ажіотаж. Користувачі засипали її коментарями, захоплюючись красою сестер.

Скріншот Instagram Віри Брежнєвої

Скріншот Instagram Віри Брежнєвої

Скріншот Instagram Віри Брежнєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Брежнєва відвідала щорічну музичну премію "Золотий Грамофон" Москві в екстравагантному вбранні. На заході вона з'явилася в довгій білій сукні з величезною трояндою.

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