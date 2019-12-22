"Якби було право вибору": Брежнєва показала в мережі своїх сестер-близнючок

Українська співачка Віра Брежнєва показала своїх сестер-близнючок, яким у неділю, 22 грудня, виповнилося 35 років.
Відповідні фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позує з сестрами і мамою. Варто відзначити, що всі вони дуже схожі.
"Якби у нас було право вибору на небесах, в якій сім'ї ми хочемо народитися, я б вибрала саме цю сім'ю. Саме таку маму, такого тата і трьох сестер. І таке життя, яке у нас було. Не легке, але цікаве, голодне і дружне", – зворушливо написала співачка.
Віра Брежнєва з сестрами
Instagram Віри Брежнєвої
Брежнєва також повідомила, що сестри-близнючки з'явилися на світ "у день зимового сонцестояння замість одного великого хлопчика", чому вона дуже рада. Зараз уже їхні діти збираються разом, грають, базікають і підтримують один одного.
Віра Брежнєва з сестрами і мамою
Instagram Віри Брежнєвої
Віра Брежнєва з сестрами і мамою
Instagram Віри Брежнєвої
Віра Брежнєва з сестрами і мамою
Instagram Віри Брежнєвої
Віра Брежнєва з сестрами і мамою
Instagram Віри Брежнєвої
Пост співачки викликав ажіотаж. Користувачі засипали її коментарями, захоплюючись красою сестер.
Скріншот
Instagram Віри Брежнєвої
Скріншот
Instagram Віри Брежнєвої
Скріншот
Instagram Віри Брежнєвої
Если бы у нас было право выбора на небесах , в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью. Именно такую маму, такого папу и трёх сестёр. И такую жизнь, которая у нас была. Не легкая, но интересная, голодная, но дружная. Я счастлива , что у нас была многодетная семья. И что именно 22го декабря в день зимнего солнцестояния родились сразу две мои сестрички) ( вместо одного крупного мальчика ) с этого дня прошло 35 лет. И теперь уже наши дети так же играют вместе, болтают и поддерживают друг друга. Сегодня в нашей семье праздник 🥳 и самое главное, чего я нам желаю - собираться вместе почаще. ❤️ @galushkat @monika_rag Отмечайте своих сестёр/братьев , если у вас тоже тёплые отношения. 🤗
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Брежнєва відвідала щорічну музичну премію "Золотий Грамофон" Москві в екстравагантному вбранні. На заході вона з'явилася в довгій білій сукні з величезною трояндою.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!