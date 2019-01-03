''Яка сексуальна!'' Каменських підірвала мережу оголеним фото

Українська поп-діва Настя Каменських викликала ажіотаж у мережі знімком у купальнику.

Фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Каменських, сидячи спиною до камери і піднявши голову, демонструє свою фігуру.

Шанувальники артистки закидали її компліментами, назвавши її дуже красивою і сексуальною. "Красива, наша українка", "Шикарна, красуня", "Ох, сексуальна!" "Настенько, все шикарно", "Настю, тут же діти", - пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських викликала ажіотаж у мережі відвертим образом, опублікувавши цілу порцію гарячих фото зі свого виступу.