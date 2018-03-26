"Яка мати - така дочка": українська співачка вразила мережу відео

Популярна українська співачка, екс-учасниця "ВИА Гра" Віра Брежнєва опублікувала відео зі своєю дочкою Сонею Кіперман.
Ролик вона розмістила в своєму Instagram і супроводила хештегом #какаяматьтакаядочь.
У кадрі Соня з мамою роблять Селфі, використовуючи фільтр з сердечками.
Шанувальники висловили своє захоплення красою співачки та її дочки.
"Красуні", "Такі гарні!", "Як дві краплі води", "Красуні такі! Добре, що так схожі", - написали захоплені відгуки.
Як повідомляв "Обозреватель", Віра Брежнєва показала відверте декольте.