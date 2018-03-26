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"Яка мати - така дочка": українська співачка вразила мережу відео

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Популярна українська співачка, екс-учасниця "ВИА Гра" Віра Брежнєва опублікувала відео зі своєю дочкою Сонею Кіперман.

Ролик вона розмістила в своєму Instagram і супроводила хештегом #какаяматьтакаядочь.

У кадрі Соня з мамою роблять Селфі, використовуючи фільтр з сердечками.

Шанувальники висловили своє захоплення красою співачки та її дочки.

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"Красуні", "Такі гарні!", "Як дві краплі води", "Красуні такі! Добре, що так схожі", - написали захоплені відгуки.

💕 # какаяматьтакаядочь 😂 @sonya_kooper

Допіс, Поширення Vera Brezhneva 🎤 (@ververa)

Як повідомляв "Обозреватель", Віра Брежнєва показала відверте декольте.

Особа
Віра Брежнєва
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