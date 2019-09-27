"Як вуж на пательні": напівгола Лобода викликала гнів розпусним танцем

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розлютила користувачів розпусними танцями.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, показавши, як звивається в екстремальному міні та трусах перед дзеркалом (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Світлана Лобода instagram / lobodaofficial

"Тінулю, подуй", – підписала вона, звертаючись до своєї помічниці. Судячи з хештегів, так співачка анонсувала вихід нового альбому.

Напівгола Лобода – розпусний танець скріншот

У коментарях думки розділилися. Перша частина була в захваті від гнучкості артистки, друга – розкритикувала зірку за надмірну відвертість.

"Юна розпусниця", "Як вуж на пательні", "Перука полетить", "Прочитала – "Тіль, подуй" і випала", "Це вже не здорово", "Опудало", "Ну як завжди викаблучується", "Жах", "Чому ви думаєте, що, щоб бути гарною, потрібно обов'язково бути напівголою", – обурилися користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, буквально за день до цього Лобода показала пікантний знімок у трусах, через що нарвалася на критику користувачів.

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