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28 вересня • оновлено в 18:44
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"Як вуж на пательні": напівгола Лобода викликала гнів розпусним танцем

31.1т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розлютила користувачів розпусними танцями.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, показавши, як звивається в екстремальному міні та трусах перед дзеркалом (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram / lobodaofficial

"Тінулю, подуй", – підписала вона, звертаючись до своєї помічниці. Судячи з хештегів, так співачка анонсувала вихід нового альбому.

Напівгола Лобода – розпусний танець

Напівгола Лобода – розпусний танець

скріншот

У коментарях думки розділилися. Перша частина була в захваті від гнучкості артистки, друга – розкритикувала зірку за надмірну відвертість.

"Юна розпусниця", "Як вуж на пательні", "Перука полетить", "Прочитала – "Тіль, подуй" і випала", "Це вже не здорово", "Опудало", "Ну як завжди викаблучується", "Жах", "Чому ви думаєте, що, щоб бути гарною, потрібно обов'язково бути напівголою", – обурилися користувачі.

"Як вуж на пательні": напівгола Лобода викликала гнів розпусним танцем
"Як вуж на пательні": напівгола Лобода викликала гнів розпусним танцем
"Як вуж на пательні": напівгола Лобода викликала гнів розпусним танцем
"Як вуж на пательні": напівгола Лобода викликала гнів розпусним танцем
"Як вуж на пательні": напівгола Лобода викликала гнів розпусним танцем
"Як вуж на пательні": напівгола Лобода викликала гнів розпусним танцем
"Як вуж на пательні": напівгола Лобода викликала гнів розпусним танцем
"Як вуж на пательні": напівгола Лобода викликала гнів розпусним танцем
"Як вуж на пательні": напівгола Лобода викликала гнів розпусним танцем
"Як вуж на пательні": напівгола Лобода викликала гнів розпусним танцем
"Як вуж на пательні": напівгола Лобода викликала гнів розпусним танцем

Як повідомляв OBOZREVATEL, буквально за день до цього Лобода показала пікантний знімок у трусах, через що нарвалася на критику користувачів.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес видео
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Прышмандовка
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Николаев Олег
Николаев Олег
Я тоже живу и работаю в России. Заберите эту сатанистку назад к себе, у вас ей будет по вере. Нам в России этой мертвечины не надо.
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70rus xxx
70rus xxx
Николаев Олег, Бгг,тебе ,походу,мужиков подавай.И,если гастериш в России,это не повод говорить-нам,в России.
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