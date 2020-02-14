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14 лютого • оновлено в 06:02
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Як в СРСР крали західні хіти: топ крадених пісень, відомих усім

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Популярні пісні, які стали хітами в СРСР виявилися вкрадені за кордоном і називалися ніяк інакше, як "народна" пісня.

Яскравим прикладом стала композиція Girl групи Beatles. Її абсолютно безкоштовно крутили по всьому союзу, називаючи англійською народною, передає сайт "Культурологія".

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Однак це далеко не все: найчастіше радянські композитори привласнювали собі авторство зарубіжних пісень.

Автором композиції "Самовар", яку виконував Лонід Утьосов, насправді виявилася 16-річна Фанні Гордон-Квятковкая, яка написала Фанні Гордон-Квятковкая в Варшаві. Текст написав директор варшавського кабаре Анджей Власт. Пізніше Фанні запропонували записати її з російським текстом для емігрантів. СРСР визнав плагіат лише в 1970-х роках і заплатив автору аж 9 рублів гонорару.

Автором "Синьої пісні" під назвою One Way Ticket To The Blues є американці Ханк Хантер і Джек Келлер. В СРСР її перепел ансамбль "Співаючі гітари" зі словами Альберта Азизова.

Одна з найзнаменитіших пісень Едіти П'єхи "Місто дитинства" називається Green Fields. Композицію в 1950-х роках написала американська група Easy Riders. Слова для П'єхи написав поет Роберт Рождественський. Пісню на пластинках співачки назвали "шотландською народною".

Пісню "Вернісаж" в 1975 році написав Хуліо Іглесіас. Називалася вона "A Veces Tu, A Veces Yo" ("Іноді ти, іноді я..."). Через 11 років пісню переспівали Лайма Вайкуле і Валерій Леонтьєв вже під назвою "Вернісаж" і з авторством Раймонда Паулса.

Як повідомлялося OBOZREVATEL, раніше були названі вісім фільмів, заборонених в СРСР.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тег
СРСР
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