Як в СРСР крали західні хіти: топ крадених пісень, відомих усім

Популярні пісні, які стали хітами в СРСР виявилися вкрадені за кордоном і називалися ніяк інакше, як "народна" пісня.

Яскравим прикладом стала композиція Girl групи Beatles. Її абсолютно безкоштовно крутили по всьому союзу, називаючи англійською народною, передає сайт "Культурологія".

Однак це далеко не все: найчастіше радянські композитори привласнювали собі авторство зарубіжних пісень.

Автором композиції "Самовар", яку виконував Лонід Утьосов, насправді виявилася 16-річна Фанні Гордон-Квятковкая, яка написала Фанні Гордон-Квятковкая в Варшаві. Текст написав директор варшавського кабаре Анджей Власт. Пізніше Фанні запропонували записати її з російським текстом для емігрантів. СРСР визнав плагіат лише в 1970-х роках і заплатив автору аж 9 рублів гонорару.

Автором "Синьої пісні" під назвою One Way Ticket To The Blues є американці Ханк Хантер і Джек Келлер. В СРСР її перепел ансамбль "Співаючі гітари" зі словами Альберта Азизова.

Одна з найзнаменитіших пісень Едіти П'єхи "Місто дитинства" називається Green Fields. Композицію в 1950-х роках написала американська група Easy Riders. Слова для П'єхи написав поет Роберт Рождественський. Пісню на пластинках співачки назвали "шотландською народною".

Пісню "Вернісаж" в 1975 році написав Хуліо Іглесіас. Називалася вона "A Veces Tu, A Veces Yo" ("Іноді ти, іноді я..."). Через 11 років пісню переспівали Лайма Вайкуле і Валерій Леонтьєв вже під назвою "Вернісаж" і з авторством Раймонда Паулса.

Як повідомлялося OBOZREVATEL, раніше були названі вісім фільмів, заборонених в СРСР.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram