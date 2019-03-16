"Як у мужика!" Оголені ноги Лободи викликали суперечки в мережі

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, викликала ажіотаж новими відвертими знімками.

У Instargam артистка опублікувала фото, на якому сидячи демонструє оголені ноги. "Поспішаю в LA (Лос-Анджелес) — коротко підписала фото співачка.

Крім маси компліментів в сторону Лободи на співачку також звалилася жорстка критика. Багатьом користувачам мережі не сподобався зовнішній вигляд артистки.

"Нічим вже хвалитися", "А що з пальцями ноги?" "Для мужика нормальні ноги", "Я б не показувала такі ноги", "Хіба красиво такі фото виставляти?" — пишуть хейтери Лободи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода нарвалася на гнів фанатів через гарячий знімок. У мережі стверджували, що співачка публікує занадто вульгарні кадри.

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