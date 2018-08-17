"Готую хрін": кухар розповів про підготовку до приїзду Путіна на весілля в Австрію

Працівники ресторану, в якому буде проходити весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, на яке зібрався президент РФ Володимир Путін, розповіли про особливості і труднощі організації дійства.

Місце проведення - заклад "Чеппе", на самому півдні австрійської землі Штирія на винній дорозі, яка проходить між виноградниками. В околицях розкидані виноробні. Деякі кращі в світі вина виробляють саме тут. Тераса ресторану виходить прямо на виноградні плантації, які простягаються до самого кордону зі Словенією, повідомляє Daily Storm.

Готувати для Кнайсль, Путіна та інших гостей буде шеф-кухар "Чеппо" Хайнц Прешау. Він поділився деякими секретами про кількість гостей і делікатеси, які подадуть на стіл "російському царю" - так президента Росії називають деякі австрійські ЗМІ.

"Увійшов майбутній чоловік міністра закордонних справ Вольфганг Майлінгер і попросив організувати банкет на 20 людей... але через "гостя-сюрприз" тепер це ціла історія для більш ніж 100 осіб", - розповів шеф-кухар.

До візиту Путіна в ресторані приготують і особливі штирійські делікатеси: "Яблучний хрін, звичайно ж", - говорить Прешау. Цей традиційний австрійський соус подається до страв із яловичини і риби, а готується з натертого хрону й очищених кислуватих яблук із додаванням вершків, лимонного соку, солі і цукру.

На питання про Путіна кухар відреагував спокійно, навіть злегка зі скепсисом, адже весільна пара повинна бути в центрі уваги. Для нареченої, наприклад, Прешау приготує спеціальне вегетаріанське блюдо. "Бажаю собі нічого не пересолити. І селфі з Путіним", - поділився шеф-кухар.

Майбутній візит російського лідера й інших гостей уже доставив чимало клопоту співробітникам "Чеппо". Уже п'ять тижнів безпека - проблема №1 у всій Штирії, а тим більше в самому ресторані. Відвідувачі закладу вже спостерігають за роботою поліції та співробітників антитерористичного спецпідрозділу "Кобра". Спецназ мобілізований саме через приїзд Путіна, який класифікується МВС країни як "особа високого ризику", оскільки "Росія активно бере участь у кризових і конфліктних ситуаціях".

"Ми вже не можемо це приховувати. І з російської сторони теж працюють, використовуються дрони", - розповіли в "Чеппо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін потрапив у скандал через весілля.