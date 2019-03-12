"Я закохана!" Каменських зробила заяву про вагітність

Українська співачка Настя Каменських спростувала чутки про вагітність, які активно поширюються її шанувальниками.

Каменських виступила з такою заявою в програмі "Зе Інтерв'юер" від 12 березня, яка опублікована на YouTube.

"Я не вагітна. Ніколи в своєму житті не народжувала, не робила абортів. Я ще взагалі в цьому напрямку не розродилася", - сказала співачка.

Настя Каменських Instagram

При цьому вона зізналася, що закохана і має стосунки, однак відмовилася називати ім'я і розкривати інші подробиці про свого коханого.

"Я не хочу ділитися зі світом своїм особистим життям, але розумію, що всі хочуть про це дізнатися. Я не готова до цих розповідей. Це особисте життя. Мені не подобається це все. Інакше одразу ж налетять на це все", - додала Каменських.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських прокоментувала чутки про особисті стосунки з репером і продюсером Потапом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!