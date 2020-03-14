"Я з Офісу президента": експродюсер Лорак влаштував скандал в Палаці спорту

Відомий продюсер Сергій Перман влаштував скандал в київському Палаці спорту, спробувавши прорватися до гримерки казахського співака Дімаш Кудайбергена.

Про це повідомляє "Страна", посилаючись на співробітника приватної охоронної фірми, що працював у Палаці в день концерту 11 березня.

"Сергій Перман, котрий сказав, що працює в Офісі президента, намагався прорватися в гримерку. Ми не пропустили і записали його", – розповів він.

Перман заявив, що Палац спорту належить державі, тому він має право там перебувати і заходити, куди хоче. Також він, показуючи посвідчення, представився співробітником ОП.

Чоловік починав кар'єру в Донецьку близько 30 років тому, співпрацював з багатьма артистами. З 2008 по 2013 рік він був продюсером Ані Лорак, а в 2019-му, за даними ЗМІ, став директором палацу "Україна".

Перман і Лорак instagram.com/sergeiperman

У Instagram Перман публікував багато фото зі знаменитостями, в тому числі з представниками влади. Також він підтримує президента Володимира Зеленського, а недавно привітав першу леді з днем народження.

Перман вітав Зеленську instagram.com/sergeiperman

Перман підтримав перемогу Зеленського на виборах instagram.com/sergeiperman

У продюсера є фото і з представниками нової влади, які прийшли в політику зі спорту і шоу-бізнесу. Зокрема, з Жаном Беленюком і Сергієм Сивохом.

Перман і Лобода instagram.com/sergeiperman

Перман, Верняєв і Беленюк instagram.com/sergeiperman

Перман, Сивохо, Горова, Потап instagram.com/sergeiperman

Перман з Монатік і його дружиною instagram.com/sergeiperman

Перман і Могилевська instagram.com/sergeiperman

Є публікації і з російськими зірками, серед який Андрій Малахов, Микола Басков та інші.

Перман і Басков instagram.com/sergeiperman

Перман і Малахов instagram.com/sergeiperman

Як писав OBOZREVATEL, раніше партія музиканта Святослава Вакарчука поставила ультиматум президенту Володимиру Зеленському через скандал з радником секретаря РНБО Сергієм Сивохом.

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