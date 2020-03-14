"Я з Офісу президента": експродюсер Лорак влаштував скандал в Палаці спорту

Відомий продюсер Сергій Перман влаштував скандал в київському Палаці спорту, спробувавши прорватися до гримерки казахського співака Дімаш Кудайбергена.
Про це повідомляє "Страна", посилаючись на співробітника приватної охоронної фірми, що працював у Палаці в день концерту 11 березня.
"Сергій Перман, котрий сказав, що працює в Офісі президента, намагався прорватися в гримерку. Ми не пропустили і записали його", – розповів він.
Перман заявив, що Палац спорту належить державі, тому він має право там перебувати і заходити, куди хоче. Також він, показуючи посвідчення, представився співробітником ОП.
Чоловік починав кар'єру в Донецьку близько 30 років тому, співпрацював з багатьма артистами. З 2008 по 2013 рік він був продюсером Ані Лорак, а в 2019-му, за даними ЗМІ, став директором палацу "Україна".
Перман і Лорак
instagram.com/sergeiperman
У Instagram Перман публікував багато фото зі знаменитостями, в тому числі з представниками влади. Також він підтримує президента Володимира Зеленського, а недавно привітав першу леді з днем народження.
Перман вітав Зеленську
instagram.com/sergeiperman
Перман підтримав перемогу Зеленського на виборах
instagram.com/sergeiperman
У продюсера є фото і з представниками нової влади, які прийшли в політику зі спорту і шоу-бізнесу. Зокрема, з Жаном Беленюком і Сергієм Сивохом.
Перман і Лобода
instagram.com/sergeiperman
Перман, Верняєв і Беленюк
instagram.com/sergeiperman
Перман, Сивохо, Горова, Потап
instagram.com/sergeiperman
Перман з Монатік і його дружиною
instagram.com/sergeiperman
Перман і Могилевська
instagram.com/sergeiperman
Є публікації і з російськими зірками, серед який Андрій Малахов, Микола Басков та інші.
Перман і Басков
instagram.com/sergeiperman
Перман і Малахов
instagram.com/sergeiperman
Як писав OBOZREVATEL, раніше партія музиканта Святослава Вакарчука поставила ультиматум президенту Володимиру Зеленському через скандал з радником секретаря РНБО Сергієм Сивохом.
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