"Я втомився, я йду!" Новорічне звернення "Путіна" з "оселедцем" підірвало мережу. Відео

Російських користувачів "підірвала" пародія на новорічне звернення президента Володимир Путін у виконанні актора Микити Кукушкіна.

Ролик був опублікований на YouTube-каналі "Дождя" 31 грудня. Менш, ніж за добу, його вже подивилися більше 172 тис. користувачів. (Щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

У "новорічному зверненні Неволодимира Неволодимировича Непутіна" мова йде про те, що через наявність величезної кількості двійників "оригінал" Путіна був загублений, тому тепер доводиться постійно викручуватися.

Микита Кукушкін Скріншот із відео

Після всього цього "Путін" оголошує про свій відхід від влади, але каже, що перед відставкою підписав ряд указів, за якими Росія стає парламентською республікою, з учасників "московського справи" знімають усі звинувачення, всіх політв'язнів відпускають, Росгвардію ліквідують, а МВС і ФСБ скорочують .

На закінчення Непутін повертається на 360 градусів, при цьому глядачі можуть помітити у нього зачіску, яка скидається на "оселедець" українських козаків.

Пародія викликала захват у користувачів. "Дуже добре, все просто відмінно, 50 двійників, вся правда, спасибі!", "Спасибі, довго ми це хотіли почути!", "Ех, якби все це було правдою", "У самого сльози навернулися, правда від сміху!" – пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін у 2020-му році знову потрапив у скандал зі зверненням до нації. Так, коментарі під відповідним роликом на YouTube-каналі були заблоковані. Тобто, росіяни не зможуть розкритикувати там виступ Путіна.

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