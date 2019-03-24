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"Я відчуваю огиду!" Панін розповів про ненависть до Росії

3.3тЧитати матеріал російською

Рроссійскій актор Олексій Панін, якого також називають улюбленим актором президента РФ Володимира Путіна, підігрів скандал, який розгорівся навколо його "русофобського" висловлювання.

Так, у своєму Instagram він пояснив, що і справді відчуває відразу. "Так, я відчуваю огиду до бруду на вулицях! Але це ж правда! Подивіться на все це лайно, яке зараз з'явилося з-під снігу! Хіба я не правий?! Я відчуваю огиду до людей, які закликають знищувати геїв і лесбіянок", – написав актор.

За словами Паніна, його звинуватили як раз у тому, за що він бореться.

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Олексій Панін

Олексій Панін

Телеканал ATR

"Я не лаяв Путіна і не лаяв уряд! Я не закликав до зміни влади! Я сказав, що в Росії ніколи нічого не зміниться! Але це моя думка! Дай Бог, що б я був неправий! Я дуже хочу, щоб російські люди жили добре, але для цього потрібно для початку не викидати сміття на дорогу з вікна своєї машини! Всім добра!" – заявив він.

У РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ СЛОВО "НЕНАВИЖУ" МАЄ БЕЗЛІЧ ЗНАЧЕНЬ І В ТОМУ ЧИСЛІ ВОНО ОЗНАЧАЄ ТЕРМІН "Відраза" .😡 Коли я писав свій пост про Росію, я вкладав у свої слова саме це. Так, я відчуваю огиду до бруду на вулицях! Але це ж правда! Подивіться на все це лайно яке зараз з'явилося з-під снігу! Хіба я не правий?! Я відчуваю огиду до людей які закликають знищувати геїв і лесбіянок. Так що там геїв, в нашій країні, на жаль, навіть до хворих ДЦП, деякі відносяться як до прокажених. Тільки недоумкуваті люди можуть себе так вести. Це ганьба! Про людську ненависть один до одного в соцмережах я взагалі молчу.Я завжди говорив про толерантність і закликав людей бути добрими, а мене намагаються звинуватити в розпалюванні ненависті і ворожнечі. Звинуватити в точності в тому, проти чого я завжди виступав! Абсурд! 🤷♂️ Мабуть у цих людей хто намагається це робити, в голові дійсно відс плавлений сирок🧀 а не мозг.🧠 Я потрапив в точку! Чомусь пригадується приказка: "Стою на асфальті я в лижі взутий. Толь лижі не їдуть, толь я – ебанутий" .⛷😊 Я не лаяв Путіна і не лаяв уряд! Я не закликав до зміни влади! Я сказав що в Росії ніколи, нічого не зміниться! Але це моя думка! Дай Бог щоб я був не правий! Я дуже хочу що б Російські люди жили добре, але для цього потрібно, для початку, не викидати сміття на дорогу з вікна своєї машини! Всім добра! 🙋♂️ # АлексейПанін # Панін

Публікація від Олексій Панін (@ alexeypanin777)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексію Паніну загрожує кримінальне переслідування в РФ за пост у соціальній мережі, де він розкритикував свою "гомофобну і брудну" країну. Повідомлення артиста, яке було кілька разів видалене в Instagram, викликало гнів адвоката Олександра Сергєєва, який написав заяву до Слідчого комітету РФ.

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Особа
Олексій Панін
Місце
Росія
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Юг Руси
Юг Руси
У Обоза как всегда извращённые заголовки - "Панин рассказал о ненависти к России". А в инсте у Панина - "Да,я испытываю отвращение к грязи на улицах!" 😁
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Д Алексей
Д Алексей
Панин сам сказал ещё 2013 году двум пранкерам вовану и лексусу,что он любимый актер хуйла, эта новость тогда разлетелась по всей рф и никто этого не отрицал, хуйло тоже не говорил, что это враньё. Если не отрицает, значит правда . ссылка с ютуба на запись разговора https://m.youtube.com/watch?v=8x1DhJrREYs
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andrei andrei
andrei andrei
Д Алексей, Ты дебил? Путин будет комментироватьпьяный бред какого-то утырка -алкаша?:-) Петя ваш - может. Вове не до этого. Боюсь, он вообще не знает, о ком речь:-)
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Юг Руси
Юг Руси
Обычно всем нравится грязь на улицах, появившаяся из-под снега, а Панину не нравится. Странно? Неадыкват! Ну ему-то можно, он ведь любимчик у Путина 😁
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Юг Руси
Юг Руси
Д Алексей, чмо ты пригожинское рукожопое ворующее чужие комменты 🐀👎🦌🤮😂
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Д Алексей
Д Алексей
Юг Руси, свинорусам немытым нравится грязь, это факт.. )
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