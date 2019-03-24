"Я відчуваю огиду!" Панін розповів про ненависть до Росії

Рроссійскій актор Олексій Панін, якого також називають улюбленим актором президента РФ Володимира Путіна, підігрів скандал, який розгорівся навколо його "русофобського" висловлювання.
Так, у своєму Instagram він пояснив, що і справді відчуває відразу. "Так, я відчуваю огиду до бруду на вулицях! Але це ж правда! Подивіться на все це лайно, яке зараз з'явилося з-під снігу! Хіба я не правий?! Я відчуваю огиду до людей, які закликають знищувати геїв і лесбіянок", – написав актор.
За словами Паніна, його звинуватили як раз у тому, за що він бореться.
Олексій Панін
Телеканал ATR
"Я не лаяв Путіна і не лаяв уряд! Я не закликав до зміни влади! Я сказав, що в Росії ніколи нічого не зміниться! Але це моя думка! Дай Бог, що б я був неправий! Я дуже хочу, щоб російські люди жили добре, але для цього потрібно для початку не викидати сміття на дорогу з вікна своєї машини! Всім добра!" – заявив він.
У РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ СЛОВО "НЕНАВИЖУ" МАЄ БЕЗЛІЧ ЗНАЧЕНЬ І В ТОМУ ЧИСЛІ ВОНО ОЗНАЧАЄ ТЕРМІН "Відраза" .😡 Коли я писав свій пост про Росію, я вкладав у свої слова саме це. Так, я відчуваю огиду до бруду на вулицях! Але це ж правда! Подивіться на все це лайно яке зараз з'явилося з-під снігу! Хіба я не правий?! Я відчуваю огиду до людей які закликають знищувати геїв і лесбіянок. Так що там геїв, в нашій країні, на жаль, навіть до хворих ДЦП, деякі відносяться як до прокажених. Тільки недоумкуваті люди можуть себе так вести. Це ганьба! Про людську ненависть один до одного в соцмережах я взагалі молчу.Я завжди говорив про толерантність і закликав людей бути добрими, а мене намагаються звинуватити в розпалюванні ненависті і ворожнечі. Звинуватити в точності в тому, проти чого я завжди виступав! Абсурд! 🤷♂️ Мабуть у цих людей хто намагається це робити, в голові дійсно відс плавлений сирок🧀 а не мозг.🧠 Я потрапив в точку! Чомусь пригадується приказка: "Стою на асфальті я в лижі взутий. Толь лижі не їдуть, толь я – ебанутий" .⛷😊 Я не лаяв Путіна і не лаяв уряд! Я не закликав до зміни влади! Я сказав що в Росії ніколи, нічого не зміниться! Але це моя думка! Дай Бог щоб я був не правий! Я дуже хочу що б Російські люди жили добре, але для цього потрібно, для початку, не викидати сміття на дорогу з вікна своєї машини! Всім добра! 🙋♂️ # АлексейПанін # Панін
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексію Паніну загрожує кримінальне переслідування в РФ за пост у соціальній мережі, де він розкритикував свою "гомофобну і брудну" країну. Повідомлення артиста, яке було кілька разів видалене в Instagram, викликало гнів адвоката Олександра Сергєєва, який написав заяву до Слідчого комітету РФ.
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