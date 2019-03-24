"Я відчуваю огиду!" Панін розповів про ненависть до Росії

Рроссійскій актор Олексій Панін, якого також називають улюбленим актором президента РФ Володимира Путіна, підігрів скандал, який розгорівся навколо його "русофобського" висловлювання.

Так, у своєму Instagram він пояснив, що і справді відчуває відразу. "Так, я відчуваю огиду до бруду на вулицях! Але це ж правда! Подивіться на все це лайно, яке зараз з'явилося з-під снігу! Хіба я не правий?! Я відчуваю огиду до людей, які закликають знищувати геїв і лесбіянок", – написав актор.

За словами Паніна, його звинуватили як раз у тому, за що він бореться.

Олексій Панін Телеканал ATR

"Я не лаяв Путіна і не лаяв уряд! Я не закликав до зміни влади! Я сказав, що в Росії ніколи нічого не зміниться! Але це моя думка! Дай Бог, що б я був неправий! Я дуже хочу, щоб російські люди жили добре, але для цього потрібно для початку не викидати сміття на дорогу з вікна своєї машини! Всім добра!" – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексію Паніну загрожує кримінальне переслідування в РФ за пост у соціальній мережі, де він розкритикував свою "гомофобну і брудну" країну. Повідомлення артиста, яке було кілька разів видалене в Instagram, викликало гнів адвоката Олександра Сергєєва, який написав заяву до Слідчого комітету РФ.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!