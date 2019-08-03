Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

"Я – син Кіркорова": Галкін спантеличив мережу дивним зізнанням

3.5т Читати матеріал російською

Чоловік примадонни російської естради Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін потролив користувачів через чутки про те, хто насправді є батьками їхніх дітей.

Він записав дивне відео, в якому зізнався, що є сином Філіпа Кіркорова (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Таким чином він відреагував на чутки про те, що його син Гаррі якимось чином може бути пов'язаний з "поп-королем" через зовнішню схожість.

"Уважні підписники помітили, що довговолосий Гаррі підозріло схожий на Кіркорова. Я-то знаю, що він мій син, але схожість-то в наявності. І тоді я копнув глибше. Знайшов свої дитячі фотографії. Чи не нагадую я вам Кіркорова? Ну чим не Кіркоров! Дійсно. Я – син Кіркорова, а Гаррі – його онук", – заявив Галкін, показуючи старі фотографії.

Максим Галкін показує фото

Максим Галкін показує фото

кадр з відео

Новини
Скандал довкола будинку Пугачової і Галкіна отримав продовження

Все це він вимовляв під музику з фільму "Секретні матеріали", а в кінці ролика скопіював ходу "поп-короля".

Максим Галкін в дитинстві

Максим Галкін в дитинстві

кадр з відео

Користувачі бурхливо відреагували на запис Галкіна. "Максим, ти талант", "Максим – вилитий Філіп", "Макс, навіщо комусь доводити? Ти щасливий, Алла щаслива, і це головне", "Як же Гаррі схожий на діда", – посміялися користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в ЗМІ відзначилися "сенсацією", ніби Крістіна Орбакайте була донором яйцеклітин для Пугачової та Галкіна.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Гаррі Галкин Максим Галкін Філіп Кіркоров
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel