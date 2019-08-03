"Я – син Кіркорова": Галкін спантеличив мережу дивним зізнанням

Чоловік примадонни російської естради Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін потролив користувачів через чутки про те, хто насправді є батьками їхніх дітей.

Він записав дивне відео, в якому зізнався, що є сином Філіпа Кіркорова (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Таким чином він відреагував на чутки про те, що його син Гаррі якимось чином може бути пов'язаний з "поп-королем" через зовнішню схожість.

"Уважні підписники помітили, що довговолосий Гаррі підозріло схожий на Кіркорова. Я-то знаю, що він мій син, але схожість-то в наявності. І тоді я копнув глибше. Знайшов свої дитячі фотографії. Чи не нагадую я вам Кіркорова? Ну чим не Кіркоров! Дійсно. Я – син Кіркорова, а Гаррі – його онук", – заявив Галкін, показуючи старі фотографії.

Максим Галкін показує фото кадр з відео

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Все це він вимовляв під музику з фільму "Секретні матеріали", а в кінці ролика скопіював ходу "поп-короля".

Максим Галкін в дитинстві кадр з відео

Користувачі бурхливо відреагували на запис Галкіна. "Максим, ти талант", "Максим – вилитий Філіп", "Макс, навіщо комусь доводити? Ти щасливий, Алла щаслива, і це головне", "Як же Гаррі схожий на діда", – посміялися користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в ЗМІ відзначилися "сенсацією", ніби Крістіна Орбакайте була донором яйцеклітин для Пугачової та Галкіна.

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