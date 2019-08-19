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Я пишаюся, що в цій країні народилися наші дівчатка - Мохаммад Захур та Камалія в бліц-шоу "Без гриму"

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Одна з найміцніших і найбагатша пара українського шоу-бізнесу Мохаммад Захур та Камалія в ексклюзивному бліц-шоу "Без гриму" розповіли Ганні Буткевич про те, чого вони ніколи не пробачать один одному, яку найбільшу помилку кожен із них зробив у своїй кар'єрі, який найдорожчий подарунок отримала Камалія від чоловіка і коли востаннє вони їздили громадським транспортом.

Не пропустіть 20 серпня о 07:30 на ОbozTV

Я пишаюся, що в цій країні народилися наші дівчатка - Мохаммад Захур та Камалія в бліц-шоу "Без гриму"

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Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Без гриму
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