Я пишаюся, що в цій країні народилися наші дівчатка - Мохаммад Захур та Камалія в бліц-шоу "Без гриму"

Одна з найміцніших і найбагатша пара українського шоу-бізнесу Мохаммад Захур та Камалія в ексклюзивному бліц-шоу "Без гриму" розповіли Ганні Буткевич про те, чого вони ніколи не пробачать один одному, яку найбільшу помилку кожен із них зробив у своїй кар'єрі, який найдорожчий подарунок отримала Камалія від чоловіка і коли востаннє вони їздили громадським транспортом.

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