"Я б йому сказав..." Одіозний російський актор засудив Путіна за анексію Криму

Одіозний російський актор Михайло Єфремов засудив главу РФ Володимира Путіна за анексію українського Криму.

Про це Єфремов заявив в інтерв'ю блогеру і журналісту Юрію Дудю, відповівши на традиційне запитання "опинившись перед Путіним".

"Я б йому сказав, що давайте спробуємо по-іншому... Тому що так ми вже ходили багато разів, цим шляхом мілітаристським. Ніколи він до доброго не приводив", - сказав актор.

"Може, він уже й сам не радий, що це зробив. Але мені здається, що президент ядерної держави не повинен робити настільки різких рухів тіла, як було з Кримом", - заявив Єфремов.

Як повідомлявOBOZREVATEL, Єфремов також запропонував Росії заплатити Україні за анексію Криму, стверджуючи, що так країни могли б "помиритися".