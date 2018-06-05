"Я б йому сказав..." Одіозний російський актор засудив Путіна за анексію Криму

Одіозний російський актор Михайло Єфремов засудив главу РФ Володимира Путіна за анексію українського Криму.
Про це Єфремов заявив в інтерв'ю блогеру і журналісту Юрію Дудю, відповівши на традиційне запитання "опинившись перед Путіним".
"Я б йому сказав, що давайте спробуємо по-іншому... Тому що так ми вже ходили багато разів, цим шляхом мілітаристським. Ніколи він до доброго не приводив", - сказав актор.
"Може, він уже й сам не радий, що це зробив. Але мені здається, що президент ядерної держави не повинен робити настільки різких рухів тіла, як було з Кримом", - заявив Єфремов.
Як повідомлявOBOZREVATEL, Єфремов також запропонував Росії заплатити Україні за анексію Криму, стверджуючи, що так країни могли б "помиритися".
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