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"Я б йому сказав..." Одіозний російський актор засудив Путіна за анексію Криму

2.3тЧитати новину російською

Одіозний російський актор Михайло Єфремов засудив главу РФ Володимира Путіна за анексію українського Криму.

Про це Єфремов заявив в інтерв'ю блогеру і журналісту Юрію Дудю, відповівши на традиційне запитання "опинившись перед Путіним".

"Я б йому сказав, що давайте спробуємо по-іншому... Тому що так ми вже ходили багато разів, цим шляхом мілітаристським. Ніколи він до доброго не приводив", - сказав актор.

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"Може, він уже й сам не радий, що це зробив. Але мені здається, що президент ядерної держави не повинен робити настільки різких рухів тіла, як було з Кримом", - заявив Єфремов.

Як повідомлявOBOZREVATEL, Єфремов також запропонував Росії заплатити Україні за анексію Криму, стверджуючи, що так країни могли б "помиритися".

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особи
Олександр ЄфремовЮрій Дюдь
Місце
Росія
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