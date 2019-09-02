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2 вересня • оновлено в 11:54
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Я б хотів зіграти в кіно м'ясника - Скотт Едкінс у бліц-шоу "Без гриму"

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Харизматичний актор і успішний спортсмен, послідовник Брюса Лі та Жан-Клода Ванн Дамма, виконавець ролі найдосконалішого бійця в світі і справжня кінозірка Скотт Едкінс розповів в ексклюзивному інтерв'ю Ганні Буткевич, чому він навчився у своїх кумирів, чию посмішку він хотів би мати, яке найбільш надихаюче висловлювання він чув у кіно, який спорт неймовірно нудно дивитися по телевізору, яку пісню завжди співає в караоке, подорож до якої країни перевершила всі його очікування і хто став би президентом, якби Голлівуд був країною.

Не пропустіть 3 вересня о 07:30 на ОbozTV

Я б хотів зіграти в кіно м'ясника - Скотт Едкінс у бліц-шоу "Без гриму"

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