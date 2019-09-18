"Вже б голою була": "одноока" Сєдокова в БДСМ-стилі розохотила фанатів

Українська співачка, екссолістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова викликала ажіотаж у мережі пікантним знімком.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост про життя і любові, який отримав теплі відгуки шанувальників. А роздуми Сєдокова проілюструвала фотографією, на якій позує майже голою, обтянувши тіло ременями у БДСМ-стилі, а одне око закривши піратською пов'язкою.

Анна Сєдокова в БДСМ-стилі instagram / annasedokova

Під відвертим кадром вона відповіла жінкам, які запитують, як зустріти ідеального чоловіка, щоб почуття були взаємними.

"Я в цьому не спец (читай Вікіпедію), але точно знаю одне правило. Якщо не йде, якщо пазли не склалися з самого початку, то не треба. Вся ця маячня "я його вистраждаю", "Чекатиму, поки напише", "Він, напевно, зайнятий", "У нього, напевно, немає часу". Це не працює. Коли йде, то йде відразу. Вміти зупинитися і відпустити, це теж дар. І зрозуміти, що тебе не наздоганяють – це теж дар. Помахати рукою і йти далі – це дар. Цінуй себе, люби і менше нервуй", – підписала Сєдокова.

Під постом співачки коментарі полилися рікою. Багато хто заявив, що абсолютно згодні з кожним її словом, а також захопилися її проникливістю. Інша частина аудиторії відреагувала на пікантний образ Сєдокової.

"Фото просто вогонь", "Аня, навіщо ти так накачала губи? Зараз це не в тренді", "Схожа на міс фортуну з ліги легенд", "Вау, мега-сексі! Богиня", "Сексуальний пірат", "Порнозірка", "Кльові груди"," Ну вже б голою була", – відреагували користувачі.

Анна Сєдокова в купальнику instagram / annasedokova

Анна Сєдокова в еротичній фотосесії instagram / annasedokova

Анна Сєдокова з глибоким декольте instagram / annasedokova

Анна Сєдокова показала груди в топі instagram / annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора на кропив'янку. Але буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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